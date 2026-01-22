"Ламало як демона від української": відома ведуча розкрила таємниці колег-русофілів

Юлія Карпова про Нікіту Шевчука

Юлія пригадує, що Нікіта Шевчук, з яким вона починала перший склад "Хеппі Ранку", ніколи не приховував своїх проросійських симпатій. Найбільше його "ламало" під час впровадження мовних квот на радіо.

"Коли йому довелося вчити українську, його ламало як демона під час сеансу екзорцизму. Він фізично показував, наскільки йому це нецікаво. Він завжди казав, що не зможе заробляти гроші українським стендапом", - розповідає Карпова.

За словами Юлії, Шевчук поїхав до РФ і продовжує заробляти рублі навіть тоді, коли окупанти обстрілюють його рідну Одесу, де на момент початку повномасштабної війни перебувала його матір.

"Він успішно працював у Росії та заробляв рублі для того, щоб спонсорувати обстріл своєї мами", - різко додає ведуча.

Юлія Карпова про Сімону Солодуху

Не менш критично Юлія відгукнулася про лінійну ведучу "Хіт FM" Сімону Солодуху, яка наразі мешкає у Сочі. Карпова зазначає, що для Солодухи проукраїнська позиція завжди була об’єктом глузувань.

"Вона ніколи не приховувала, що не дуже проукраїнська. "Каструлі на голові" - це її історія, її наративи. Вона пишалася співпрацею з Бардашем, а це взагалі гній. Зараз вона опинилася у своєму звичному середовищі, тут нічого дивного", - констатує Юлія.