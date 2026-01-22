UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Ламало як демона від української": відома ведуча розкрила таємниці колег-русофілів

Нікіта Шевчук і Сімона Солодуха вже кілька років живуть у Росії (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Радіоведуча Юлія Карпова відверто висловилася про колишніх партнерів по ефіру - Нікіту Шевчука та Сімону Солодуху, які вибрали життя та кар'єру в країні-агресорці.

Подробицями залаштункових конфліктів і ставленням колишніх зірок радіо до всього українського вона поділилася в інтерв'ю РБК-Україна.

Юлія Карпова про Нікіту Шевчука

Юлія пригадує, що Нікіта Шевчук, з яким вона починала перший склад "Хеппі Ранку", ніколи не приховував своїх проросійських симпатій. Найбільше його "ламало" під час впровадження мовних квот на радіо.

"Коли йому довелося вчити українську, його ламало як демона під час сеансу екзорцизму. Він фізично показував, наскільки йому це нецікаво. Він завжди казав, що не зможе заробляти гроші українським стендапом", - розповідає Карпова.

За словами Юлії, Шевчук поїхав до РФ і продовжує заробляти рублі навіть тоді, коли окупанти обстрілюють його рідну Одесу, де на момент початку повномасштабної війни перебувала його матір.

"Він успішно працював у Росії та заробляв рублі для того, щоб спонсорувати обстріл своєї мами", - різко додає ведуча.

Юлія Карпова про Сімону Солодуху

Не менш критично Юлія відгукнулася про лінійну ведучу "Хіт FM" Сімону Солодуху, яка наразі мешкає у Сочі. Карпова зазначає, що для Солодухи проукраїнська позиція завжди була об’єктом глузувань.

"Вона ніколи не приховувала, що не дуже проукраїнська. "Каструлі на голові" - це її історія, її наративи. Вона пишалася співпрацею з Бардашем, а це взагалі гній. Зараз вона опинилася у своєму звичному середовищі, тут нічого дивного", - констатує Юлія.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗірки шоу-бізнесу