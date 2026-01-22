Известная радиоведущая Карпова резко высказалась о коллегах из "Хит FM", которые сбежали в Россию

Юлия Карпова о Никите Шевчуке

Юлия вспоминает, что Никита Шевчук, с которым она начинала первый состав "Хеппі ранку", никогда не скрывал своих пророссийских симпатий. Больше всего его "ломало" во время внедрения языковых квот на радио.

"Когда ему пришлось учить украинский, его ломало как демона во время сеанса экзорцизма. Он физически показывал, насколько ему это неинтересно. Он всегда говорил, что не сможет зарабатывать деньги украинским стендапом", - рассказывает Карпова.

По словам Юлии, Шевчук уехал в РФ и продолжает зарабатывать рубли даже тогда, когда оккупанты обстреливают его родную Одессу, где на момент начала полномасштабной войны находилась его мать.

"Он успешно работал в России и зарабатывал рубли для того, чтобы спонсировать обстрел своей мамы", - резко добавляет ведущая.

Юлия Карпова о Симоне Солодухе

Не менее критично Юлия отозвалась о линейной ведущей "Хит FM" Симоне Солодухе, которая сейчас живет в Сочи. Карпова отмечает, что для Солодухи проукраинская позиция всегда была объектом насмешек.

"Она никогда не скрывала, что не очень проукраинская. "Кастрюли на голове" - это ее история, ее нарративы. Она гордилась сотрудничеством с Бардашем, а это вообще гной. Сейчас она оказалась в своей привычной среде, здесь ничего удивительного", - констатирует Юлия.