UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Соромно за тебе, Денисенко!" Мішина привселюдно рознесла свою куму та колишню Федінчика

Автор: Поліна Іваненко

Акторка Ксеня Мішина несподівано висловилася про свою куму Наталку Денисенко, яка розкрила причини розлучення з Андрієм Федінчиком. Нове інтерв'ю артистки отримало нові та скандальні подробиці.

Як повідомляє РБК-Україна, Мішина рознесла Денисенко в Stories на своїй сторінці в Instagram.

Що написала акторка

"Яка ж підлість, брехня і дволикість! Мені безмежно соромно за тебе, Денисенко! І безмежно шкода, що ти все ж таки продала душу дияволу й усій цій дешевій мішурі у вигляді грошей, рейтингів і популярності", - йдеться у Stories Мішиної.

"Зовсім скоро маятник хитнеться в інший бік, і хочеться вірити, що ти хоча б щось зрозумієш і усвідомиш крізь товстий шар своїх масок та біленьких суконь, які ти щодня одягаєш у надії на красиве майбутнє", - додала вона.

Акторка зазначила, що Денисенко не була щирою. Також вона звернулася до Федінчика.

"Не вірте жодному слову. Все заради нікчемних переглядів ... Усі все знали вже давно. І пробач нас, Федінчик, що до останнього приховували й дозволили тобі пережити весь цей..." - зазначила Ксенія.

Мішина жорстко рознесла Денисенко (скріншот)

Сама Наталка поки що ніяк не реагувала на слова колеги. Її колишній чоловік про інтерв'ю та її заяви також нічого не каже.

Нагадаємо, у розмові з Машою Єфросиніною Денисенко заявила, що подала на розлучення з актором-військовим, бо не відчувала себе щасливою, а Андрій її "ображав". Окрім цього, Наталка заявила, що боялася свого обранця. 

"У нас не збігалися погляди на життя, на виховання, війна дуже змінює людей. Андрій став жорсткішим. І мені було певними моментами страшно", - сказала вона.

 
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуКсенія МішинаНаталка ДенисенкоЗірки шоу-бізнесу