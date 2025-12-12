"Соромно за тебе, Денисенко!" Мішина привселюдно рознесла свою куму та колишню Федінчика

Що написала акторка

"Яка ж підлість, брехня і дволикість! Мені безмежно соромно за тебе, Денисенко! І безмежно шкода, що ти все ж таки продала душу дияволу й усій цій дешевій мішурі у вигляді грошей, рейтингів і популярності", - йдеться у Stories Мішиної.

"Зовсім скоро маятник хитнеться в інший бік, і хочеться вірити, що ти хоча б щось зрозумієш і усвідомиш крізь товстий шар своїх масок та біленьких суконь, які ти щодня одягаєш у надії на красиве майбутнє", - додала вона.

Акторка зазначила, що Денисенко не була щирою. Також вона звернулася до Федінчика.

"Не вірте жодному слову. Все заради нікчемних переглядів ... Усі все знали вже давно. І пробач нас, Федінчик, що до останнього приховували й дозволили тобі пережити весь цей..." - зазначила Ксенія.

Сама Наталка поки що ніяк не реагувала на слова колеги. Її колишній чоловік про інтерв'ю та її заяви також нічого не каже.

Нагадаємо, у розмові з Машою Єфросиніною Денисенко заявила, що подала на розлучення з актором-військовим, бо не відчувала себе щасливою, а Андрій її "ображав". Окрім цього, Наталка заявила, що боялася свого обранця.

"У нас не збігалися погляди на життя, на виховання, війна дуже змінює людей. Андрій став жорсткішим. І мені було певними моментами страшно", - сказала вона.