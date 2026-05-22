Солдатик повертається: дивіться перший трейлер приквела серіалу "Хлопаки"

Що відомо про "Сходження Воут": перший трейлер

У новому проєкті події розгортатимуться в Нью-Йорку 1950-х років, коли корпорація лише починає свої експерименти з надання надздібностей людям.

У трейлері показали перші досліди у психіатричному центрі Sage Grove та появу ранніх версій супергероїв.

Головний акцент зроблено на походженні Солдатика. У кадрах він уперше одягає ретрокостюм та починає свій шлях супергероя під контролем Vought.

Також у трейлері продемонстрували його взаємодію з Штормфронт (Ая Кеш), яка пізніше стане однією з антагоністок другого сезону оригінального серіалу та у фіналі виявиться коханою героя Еклза.



Хто ще з'явиться у приквелі

На глядачів чекає знайомство з командою, яка працюватиме під керівництвом Солдатика. Одного з таких героїв можна було побачити у 5 сезоні - це Бомбсайт (Bombsight), якого зіграв Мейсон Дай.

Крім цього, до касту долучилися Елізабет Поузі в образі Особистого Янгола (Private Angel) та Вілл Гохман - Торпедо (Torpedo).



Також серед акторів - Кікі Лейн, Джорден Майрі, Ніколо Пасетті, Рікі Стафф’єрі та Браян Дж. Сміт.

Шоуранером і виконавчим продюсером проєкту став Пол Греллонг. До команди проєкту увійшли Ерік Кріпке, Сет Роген, Еван Голдберг.

Виконавці головних ролей Дженсен Еклс та Ая Кеш теж продюсують шоу. Прем'єра запланована на 2027 рік.