"Росія нам не ворог". У серіалі "Хлопаки" несподівано показали Путіна та згадали Україну

18:55 15.04.2026 Ср
Мережу сколихнули кадри, на яких героя Дженсена Еклза пов'язують з Росією
aimg Сюзанна Аль Маріді
У серіалі "Хлопаки" показали Путіна (кадр з серіалу)

Третя серія п'ятого сезону "Хлопаків" (The Boys) приголомшила глядачів новою сюжетною лінією персонажа Дженсена Еклза. Його герой Солдатик (Soldier Boy) опиняється в центрі пропагандистської історії, яка пов'язана з Росією.

Що відомо про серіал "Хлопаки"

Не секрет, що серіал славиться сатиричним поглядом на суспільство, медіа та політику. У центрі історії - корпорація "Воут" (Vought International), яка створює і контролює надлюдей, перетворюючи їх на медійні продукти.

За ідеальною картинкою героїзму ховаються жорстокість, егоїзм і безкарність. Одним з найголовніших антагоністів є Патріот (Homelander) - всемогутній і небезпечний лідер "Сімки".

Він - нарцис, садист і емоційно нестабільна особистість. Потребує постійного схвалення та зневажливо ставиться до всіх, кого вважає слабшими. Персонаж є прикладом зображення авторитарної влади.

Йому та його поплічникам протистоїть команда на чолі з Біллі Бутчером. У фінальному сезоні вони готові піти на все, аби зупинити зло.


Як у серіалі "Хлопаки" показали Путіна та згадали Україну

У новому сезоні саме Хоумлендер пробуджує Солдатика, який також є його біологічним батьком. Аби заручитися його підтримкою, він обіцяє "реабілітувати" його перед суспільством і долучити до "Сімки".

Після того, як Раян (сина Хоумлендера) вбив у Росії військовий загін, який викрив його місцеперебування, компанія "Воут" виходить з новим пропагандистським роликом.

"З 1984 року Солдатик був в Росії, працював з нашими друзями у Кремлі, аби викрити підступних зрадників в Україні", - йшлося у відео.

Ще одна фраза не менш розбурхала мережу.

"Виявляється, Росія - не наш ворог. Це сильна нація, для якої сім’я понад усе і яка не терпить туалетів для трансів", - каже Підводний (The Deep).

Реакція мережі

Одні користувачі були шоковані, тоді як інші одразу розгледіли сатиру. Вони побачили у цьому натяк на деякі політичні наративи, які сьогодні звучать в США.

  • "Хлопаки" ніколи не підводять. Якби ми побачили таке відео, як це, опубліковане сьогодні, ми б навіть не здивувалися".
  • "Якби ви тільки знали, як я реготав, коли побачив це".
  • "Ще один доказ, що Путін - зло".
  • "Вони пародіюють те, як MAGA охоче сприймає російську пропаганду... Від партії Рейгана, заклятого ворога Росії, до повторення російських тез і підлабузництва перед Путіним".
  • "Я ніколи не думав, що побачу "Солдатика" в компанії Путіна".
  • "Хлопаки" - це справді щось особливе. Мені дуже подобається, як вони все висміюють".

Нагадаємо, що персонаж Дженсена Екзла був представлений у серіалі в третьому сезоні. Його герой є першим вдалим результатом використання сироватки V. У компанії створили ілюзію, наче він герой Другої світової війни.

Втім, реальність була інакшою. Команда зрадила його, оскільки він дістав їх своєю жорстокістю і був неконтрольованим. Зрештою потрапив до радянських спецслужб, які роками проводили на ньому страшні досліди і катували.

Саме Бутчер знайшов його та запропонував об'єднатися, аби знищити Хоумлендера, проте все пішло не за планом.

До речі, з ув'язнення він повернувся з надздібністю, яка дозволяє позбавляти інших суперів їхніх сил. Крім того, тоді у нього були ознаки ПТСР - одна російська пісня могла спровокувати "вибух".

Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
