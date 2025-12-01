Слідом за Шовковським. Ще один тренер УПЛ втрачає посаду: хто його замінить

Невтішні результати Нестеренка

Відомо, що після домашньої поразки в 14-му турі УПЛ від львівського "Руха" (0:1), головного тренера команди Кирила Нестеренка викликав на килим президент клубу Сергій Кузьменко.

За інформацією джерел, керівництво висловило різке незадоволене якістю гри та динамікою результатів команди, яка продовжує втрачати очки.

Нестеренко очолив "Олександрію" у червні 2025 року, змінивши Руслана Ротаня після срібного сезону клубу. Під його керівництвом команда здобула три перемоги, двічі зіграла внічию та зазнала дев'яти поразок. Після 14-ти турів "Олександрія" має 10 очок і перебуває на передостанньому місці в таблиці УПЛ. Востаннє "містяни" перемагали ще у вересні – мінімально обігравши "Полтаву" (1:0).

Хто може прийти на заміну

Найбільш імовірним кандидатом на посаду головного тренера є Володимир Шаран.

Цей фахівець – добре знайома фігура для клубу. Він уже тренував "Олександрію" з 2013 по 2021 рік, вивівши команду на стабільний рівень і заклавши основу її найуспішніших сезонів. Зараз 54-річний наставник працює з "Олександрією-2" у Другій лізі.

Цікаво, що наприкінці минулого сезону Шаран міг очолити "Чорноморець", але відмовився з особистих причин.