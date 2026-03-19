"Скільки вам років?!" Приходько зірвалася і пішла через суперечки про російську мову

Як Приходько посперечалася з журналісткою і вийшла з кадру

Під час розмови журналістка підняла тему російської мови та позиції артистки щодо її використання. Це питання викликало у Приходько різку реакцію.

Співачка намагалася пояснити свою позицію і заявила, що російська мова, якою вона говорить, нібито відрізняється від тієї, яку використовують у РФ.

"Російська мова, якою розмовляють у Росії, і якою розмовляю я, це як британська і американська. Це київський діалект", - заявила співачка.

Розмова швидко перейшла у напружену дискусію. Під час суперечки Приходько почала різко відповідати та ставити зустрічні запитання.

"Ви мене оцінюєте виключно за тим, як я розмовляю?" - запитала вона.

Журналістка відповіла, що оцінює не лише мову, а й вчинки, однак мовне питання для неї також має значення.

"Скільки вам років?! Це мені зараз у вас попросити можливості дати мені час для того, щоб почати розмовляти українською мовою?" - обурилася Анастасія.

Реакція мережі

У коментарях під дописами на сторінці РБК-Україна в Instagram юзери пишуть, що поведінка Приходько їх обурила. Вони зазначили: