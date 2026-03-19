UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Скільки вам років?!" Приходько зірвалася і пішла через суперечки про російську мову

13:30 19.03.2026 Чт
2 хв
Що саме обурило Анастасію і чим все завершилося?
aimg Катерина Собкова
Приходько різко відреагувала на запитання про мову (фото: РБК-Україна)

Співачка Анастасія Приходько емоційно відреагувала на питання щодо російської мови. Артистка влаштувала скандал і пішла після суперечки.

Це сталося під час запису інтерв'ю Приходько з журналісткою РБК-Україна Юлією Гаюк.

Як Приходько посперечалася з журналісткою і вийшла з кадру

Під час розмови журналістка підняла тему російської мови та позиції артистки щодо її використання. Це питання викликало у Приходько різку реакцію.

Співачка намагалася пояснити свою позицію і заявила, що російська мова, якою вона говорить, нібито відрізняється від тієї, яку використовують у РФ.

"Російська мова, якою розмовляють у Росії, і якою розмовляю я, це як британська і американська. Це київський діалект", - заявила співачка.

Розмова швидко перейшла у напружену дискусію. Під час суперечки Приходько почала різко відповідати та ставити зустрічні запитання.

"Ви мене оцінюєте виключно за тим, як я розмовляю?" - запитала вона.

Журналістка відповіла, що оцінює не лише мову, а й вчинки, однак мовне питання для неї також має значення.

"Скільки вам років?! Це мені зараз у вас попросити можливості дати мені час для того, щоб почати розмовляти українською мовою?" - обурилася Анастасія.

Реакція мережі

У коментарях під дописами на сторінці РБК-Україна в Instagram юзери пишуть, що поведінка Приходько їх обурила. Вони зазначили:

  • "Настя, ви ж розмовляли рідною мовою! Що не так?"
  • "Йди та подалі зі своїм діалектом!"
  • "Які щасливі росіяни, і ждуни, що знайшли свою прихильницю в Україні. Ну все, Настя, піймала свою другу хвилю слави, після двадцяти років застою".
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
