Приходько виправдала російську мову і закликала не нав’язувати українську народу

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки для YouTube-каналу "Власть vs Влащенко".

Так, артистка зазначила, що не вважає себе винною в тому, що під час її навчання в школі всі предмети викладалися російською мовою.

Вона також висловила думку, що ті, хто сьогодні акцентує увагу на мовному питанні, лише провокують розбрат серед українців.

Виконавиця заговорила популярним пропагандистським наративом, вказавши, що в Україні російськомовних людей часто піддають критиці та цькуванню.

Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Я постійно кажу, що для мене той, хто має паспорт громадянина України - українець. Я не винна в тому, що коли я навчалася у школі імені Лисенка, мені все викладали російською. Не винна, що політики не займалися просуванням української культури. Я спокійно спілкувалася російською. У 2014 році особисто для себе вирішила, що я зобов'язана знати українську мову, якщо захищаю інтереси своєї країни. Але я не повинна нав'язувати її іншим", - висловилася Анастасія.

Приходько вважає, що кожен українець повинен знати свою рідну мову, хоча й не обов'язково нею спілкуватися. Співачка порівняла ситуацію з біженцями, які, втікаючи від війни, поїхали до Німеччини.

Вона нагадала, що під час Другої світової війни Німеччина завдала великої шкоди Україні, і висловила здивування, чому зараз ніхто не ставить питання щодо мови біженців.

Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Співачка додала, що до 2014 року питання, якою мовою розмовляють люди, майже не хвилювало нікого. За її словами, українці тоді жили в мирі та злагоді, вільно переміщаючись між містами.

Однак з часом з'явились люди, які почали сварити співвітчизників через мову, що, на думку артистки, змінило атмосферу в країні.

"Чому я вирішила сьогодні записати інтерв'ю російською? Щоб підтримати своїх громадян, які мають український паспорт. Бо зараз багато людей приїде з Курахова, Куп'янська, Покровська, а там половина не знає української. І що, мені відвернутися? Я не маю права, бо зараз війна. Ми маємо протягти одне одному руку допомоги, а не постійно принижувати, ображати, цькувати, змушувати щось робити", - сказала артистка.