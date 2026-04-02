Скільки коштує виступити у Нацвідборі: Valeriya Force вперше розкрила деталі

Українська співачка Valeriya Force (справжнє ім’я - Валерія Симулик), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2026, вперше розповіла про витрати на свій виступ та мотиви участі у конкурсі.

Про це вона заявила в інтерв’ю РБК-Україна .

Скільки коштує підготовка до виступу на Нацвідборі

Співачка пояснила, що точну суму інвестицій у виступ назвати не може через контрактні зобов’язання. Проте, за її словами, ці витрати можна порівняти з вартістю невеликої квартири в Ірпені.

"Я не знаю, чи можу за контрактом суму озвучувати, але це могла би бути маленька квартирка в Ірпені", - зазначила Valeriya Force.

На запитання, чи окупилися ці інвестиції, співачка відповіла негативно.

"Ні. Не окупилися. Ми не заробляємо великі кошти зараз на концертах. Я не коштую дуже дорого, тому що ми відкриті для нових співпраць. Тож воно виходить майже в нуль", - зізналася Валерія.

"Загалом наш проект ще не окупився. Все, що ми заробляємо, поки реінвестується. Не знаю, коли окупиться цей проєкт, і це нормально", - пояснила вона.

Чому Valeriya Force вирішила взяти участь у Нацвідборі на Євробачення-2026

Попри те, що раніше співачка говорила про те, що зав’язала з конкурсами, Нацвідбір на Євробачення став винятком.

"Це трішечки інакший конкурс. Якщо ти ідеш на конкурс на кшталт X-фактора чи Голосу країни, ти співаєш кавери. Євробачення - це вже історія, коли йде сформований артист", - пояснила вона.

За її словами, зміни в підході організаторів роблять конкурс більш доступним для молодих виконавців.

"Раніше взагалі відправляли найтоповіших зірок. Зараз мені подобається, що дають дорогу молодим і таким, як я. Я не початківець, але я почала свою кар’єру в Україні знову. Щоб піти на Євробачення, потрібен суперпродакшн, потрібна команда, потрібно розуміти, хто ти", - додала співачка.