ua en ru
Чт, 02 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Сколько стоит выступить в Нацотборе: Valeriya Force впервые раскрыла детали

18:31 02.04.2026 Чт
2 мин
Оказывается, подготовить номер к Нацотбору на Евровидение - это бешеная сумма
aimg Катерина Собкова
Сколько стоит выступить в Нацотборе: Valeriya Force впервые раскрыла детали

Украинская певица Valeriya Force (настоящее имя - Валерия Симулик), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2026, впервые рассказала о расходах на свое выступление и мотивах участия в конкурсе.

Об этом она заявила в интервью РБК-Украина.

Сколько стоит подготовка к выступлению на Нацотборе

Певица объяснила, что точную сумму инвестиций в выступление назвать не может из-за контрактных обязательств. Однако, по ее словам, эти расходы сопоставимы со стоимостью небольшой квартиры в Ирпене.

"Я не знаю, могу ли по контракту сумму озвучивать, но это могла бы быть маленькая квартирка в Ирпене", - отметила Valeriya Force.

На вопрос, окупились ли эти инвестиции, певица ответила отрицательно.

"Нет. Не окупились. Мы не зарабатываем большие средства сейчас на концертах. Я не стою очень дорого, потому что мы открыты для новых сотрудничеств. Поэтому оно выходит почти в ноль", - призналась Валерия.

"В целом наш проект еще не окупился. Все, что мы зарабатываем, пока реинвестируется. Не знаю, когда окупится этот проект, и это нормально", - пояснила она.

Почему Valeriya Force решила принять участие в Нацотборе на Евровидение-2026

Несмотря на то, что ранее певица говорила о том, что завязала с конкурсами, Нацотбор на Евровидение стал исключением.

"Это немного другой конкурс. Если ты идешь на конкурс вроде X-фактора или Голоса страны, ты поешь каверы. Евровидение - это уже история, когда идет сформированный артист", - пояснила она.

По ее словам, изменения в подходе организаторов делают конкурс более доступным для молодых исполнителей.

"Раньше вообще отправляли самых топовых звезд. Сейчас мне нравится, что дают дорогу молодым и таким, как я. Я не начинающий исполнитель, но я начала свою карьеру в Украине снова. Чтобы пойти на Евровидение, нужен суперпродакшн, нужна команда, нужно понимать, кто ты", - добавила певица.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евровидение Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Во Львове убили военного ТЦК, полиция задержала нападавшего
Аналитика
