Сколько Безос и Санчес потратили на Met Gala 2026: сумма впечатляет

Основатель Amazon Джефф Безос и его жена Лорен Санчес оказались под шквалом критики из-за участия в Met Gala 2026. Пара стала ключевым финансовым донором событися и, по данным источников, заплатила немалую сумму.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на PageSix .

Что известно об участии Безосов в Met Gala 2026

В этом году они стали главными меценатами события. Пара также получила статус почетных председателей, что подчеркивает их роль в организации вечера.

Другие сопредседатели, среди которых Бейонсе, Николь Кидман, Винус Уильямс и Анна Винтур, остаются официальными ведущими, в то время как Saint Laurent спонсирует каталог выставки.

По данным источников, пара потратила не менее 10 миллионов долларов на спонсорство. Более того, имя Безоса якобы размещено на всех приглашениях.

Отдельные источники предполагают, что сумма могла достигать до 20 млн.

Критика и призывы к бойкоту

Участие Безоса и Санчес стало темой обсуждений еще до старта события, которое состоится 4 мая. Критики считают, что Met Gala превращается в мероприятие для сверхбогатых инвесторов и технологических миллиардеров, а не культурный и благотворительный ивент модной индустрии.

Отдельные инсайдеры заявляют, что привлечение таких фигур, как Безос, меняет саму суть мероприятия - от творческого пространства для дизайнеров до демонстрации финансового влияния.

"Было время, когда доступ к таким событиям, как Met Gala, или даже к страницам Vogue нельзя было просто получить - до этого дорастали благодаря своему влиянию, работе и вкладу. Это имело ощущение престижа, который приобретается, а не покупается", - сказала Стефани Уинстон Уолкофф, бывший организатор специальных событий Vogue и Met Gala.

На фоне дискуссий даже начали появляться призывы к бойкоту.

Anti-Bezos campaign urges Met Gala boycott in New Yorkhttps://t.co/k5TPPgC7Y5 pic.twitter.com/P3aj0sUKly — AFP News Agency (@AFP) April 30, 2026

Примечательно, что Безос ранее уже спонсировал Met Gala через Amazon. Это было в 2012 году, а Винтур давала ему модные рекомендации перед событием.

В то же время другие источники из модной индустрии называют пару "очень важными клиентами", статус и влияние которых невозможно игнорировать.

"Безосы сегодня олицетворяют американскую мечту с точки зрения статуса, богатства и стиля. Они демонстрируют показательное потребление и имеют одобрение Анны Винтур", - отметил бывший редактор Vogue Уильям Норвич.

Что известно о Met Gala

Это самый престижный благотворительный вечер в мире моды, который ежегодно проводится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Мероприятие традиционно проводится в первый понедельник мая. У события есть благотворительная цель - собрать средства на поддержку музея.

Каждый бал посвящен конкретной теме, которая задает тон предстоящей выставке и вечеру. Нынешняя тема - "Искусство костюма", а дресс-код - "Мода - это искусство".