Скандал з Коноплею: "Шахтар" оприлюднив результати внутрішнього розслідування

Футбольний клуб "Шахтар" публічно розкрив підсумки внутрішнього розслідування так званої "справи Юхима Коноплі" – гравця команди, що лайкав ворожий контент у соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "гірників" .

Як виник скандал

Користувачі соцмереж помітили, що Юхим Конопля вподобав кілька дописів із російським контентом.

Серед них – відео, де покійний політик Володимир Жириновський, відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, міркує про "підкаблучників".

Ще один лайк захисник поставив під роликом із російського потяга, підписаним фразою "Росія не для слабких і повільних". Також футболіст уподобав відео з нарізкою голів екс-гравця збірної Росії Романа Павлюченка.

Після того як ситуація набула розголосу, Конопля прибрав вподобайки та спершу заперечив звинувачення, однак згодом публічно вибачився і запевнив, що подібного більше не станеться.

Заява "Шахтаря"

У повідомленні прес-служби "Шахтаря" зазначається, що клуб провів внутрішнє розслідування та уважно розглянув усі обставини, пов'язані з активністю футболіста в соціальних мережах.

"Гравець визнав помилковість своїх дій, повністю усвідомив їх неприпустимість і щиро попросив вибачення в уболівальників, команди та клубу", - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що Конопля долучився до придбання пікапа для представників фанатського руху "Шахтаря", які нині захищають Україну на фронті.

Клуб наголосив, що вважає ситуацію вичерпаною та продовжує співпрацю з футболістом "у дусі відповідальності, поваги й підтримки українських захисників".

Хто такий Юхим Конопля

26-річний футболіст, що виступає на позиції захисника, народився в Донецьку і є вихованцем "Шахтаря". За першу команду "гірників" виступає з 2021 року. До цього два роки провів у оренді в чернігівській "Десні".

У 2020 році дебютував за збірну України, в складі якої провів 25 матчів і забив два голи.