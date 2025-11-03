Сіннер виграв "Мастерс" у Парижі та знову став першою ракеткою світу

Італієць Яннік Сіннер став переможцем "Мастерса" у Парижі, здолавши у фіналі канадця Фелікса Оже-Аліассіма. Завдяки цьому успіху 23-річний тенісист повернув собі перше місце у світовому рейтингу ATP.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Італійський тенісист Яннік Сіннер здобув титул "Мастерса" в Парижі та повернувся на першу сходинку світового рейтингу ATP. У фіналі він обіграв канадця Фелікса Оже-Аліассіма у двох сетах після напруженого тайбрейку.
Матч тривав 1 годину 53 хвилини. Сіннер виконав шість сейвів, тоді як його суперник подав вісім. Італієць зробив 22 віннери проти 20 у канадця, і обидва допустили по дві подвійні помилки.
У червні 2024 року Сіннер вперше став лідером рейтингу ATP після трьох титулів на старті сезону, серед яких - перемога на Australian Open. Втім, у вересні його змістив іспанець Карлос Алькарас, вигравши фінал US Open.
Щоб повернутися на вершину, Сіннеру потрібно було виграти паризький турнір і розраховувати, що Алькарас не дійде до півфіналу.
Іспанець вилетів уже в першому колі після поразки від Кемерона Норрі, а Сіннер, перемігши Зізу Бергса, Франсіско Черундоло, Бена Шелтона, Александра Звєрєва та Фелікса Оже-Аліассіма, блискуче реалізував свій шанс.
Завдяки тріумфу в Парижі італієць набрав 11 500 очок і обійшов Алькараса, який має 11 250.
Першою ракеткою України залишається Віталій Сачко, який посідає 227 місце, втративши сім позицій за тиждень. Олег Приходько опустився на 376 сходинку, тоді як В’ячеслав Бєлінський піднявся на 378 місце.
У топ-500 також залишаються Владислав Орлов (457), Ерік Ваншельбойм (467), Олексій Крутих (476) та Олександр Овчаренко (490).
Минулого тижня українець Вадим Урсу виграв турнір ITF у Шарм-ель-Шейху. Його здобуті очки буде враховано в наступному оновленні рейтингу, що дозволить тенісисту повернутися до топ-500.
У рейтингу WTA змін не відбулося. Першою ракеткою світу залишається Аріна Сабалєнка, яка виступає без національної приналежності. Полька Іга Швьонтек друга, а замикає топ-10 Єкатеріна Алєксандрова.
