Жах у Голлівуді: сина Роба Райнера взяли під варту через вбивство батьків

У США під варту взяли Ніка Райнера, якому висунули обвинувачення у вбивстві його батьків - відомого режисера Роба Райнера та його дружини Мішель Сінгер Райнер.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на People.
За даними департаменту шерифа округу Лос-Анджелес, Ніка Райнера затримали та призначили заставу у розмірі 4 мільйони доларів.
Під час окремої пресконференції в понеділок вранці начальник поліції Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл заявив, що Ніку офіційно висунули обвинувачення у вбивстві.
Нагадаємо, Роб і Мішель Райнер були знайдені мертвими у власному будинку в Лос-Анджелесі в неділю, 14 грудня.
Раніше джерела повідомляли, що тіла подружжя виявила їхня донька Ромі Райнер.
За інформацією пожежної служби Лос-Анджелеса, екстрені служби викликали до будинку близько 15:30 для надання медичної допомоги.
Після прибуття було констатовано смерть двох осіб, яких згодом ідентифікували як Роба та Мішель Райнерів.
Американські медіа також повідомляли, що після трагедії Ніка Райнера допитував відділ розслідування вбивств та розкрадань поліції Лос-Анджелеса.
До слова, Роб Райнер і Мішель Сінгер Райнер перебували у шлюбі з 1989 року.
Вони познайомилися під час роботи над фільмом "Коли Гаррі зустрів Саллі…", який вийшов того ж року. У подружжя було троє дітей, серед яких і Нік Райнер.
ЗМІ зазначають, що Нік Райнер раніше публічно говорив про власну боротьбу із залежністю та періоди безпритульності, які почалися ще в підлітковому віці.
