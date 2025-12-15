Жах у Голлівуді: сина Роба Райнера взяли під варту через вбивство батьків

За даними департаменту шерифа округу Лос-Анджелес, Ніка Райнера затримали та призначили заставу у розмірі 4 мільйони доларів.

Під час окремої пресконференції в понеділок вранці начальник поліції Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл заявив, що Ніку офіційно висунули обвинувачення у вбивстві.

Нагадаємо, Роб і Мішель Райнер були знайдені мертвими у власному будинку в Лос-Анджелесі в неділю, 14 грудня.

Раніше джерела повідомляли, що тіла подружжя виявила їхня донька Ромі Райнер.

За інформацією пожежної служби Лос-Анджелеса, екстрені служби викликали до будинку близько 15:30 для надання медичної допомоги.

Після прибуття було констатовано смерть двох осіб, яких згодом ідентифікували як Роба та Мішель Райнерів.

Роб Райнер та його дружина (фото: Getty Images)

Американські медіа також повідомляли, що після трагедії Ніка Райнера допитував відділ розслідування вбивств та розкрадань поліції Лос-Анджелеса.

До слова, Роб Райнер і Мішель Сінгер Райнер перебували у шлюбі з 1989 року.

Вони познайомилися під час роботи над фільмом "Коли Гаррі зустрів Саллі…", який вийшов того ж року. У подружжя було троє дітей, серед яких і Нік Райнер.

ЗМІ зазначають, що Нік Райнер раніше публічно говорив про власну боротьбу із залежністю та періоди безпритульності, які почалися ще в підлітковому віці.