Син Суркіса став рекордсменом українського футболу: що відомо про історичне досягнення

13:28 07.05.2026 Чт
2 хв
Голкіпер встановив абсолютний рекорд Національної ліги U-19
aimg Андрій Костенко
Син Суркіса став рекордсменом українського футболу: що відомо про історичне досягнення В'ячеслав Суркіс (фото: ФК "Динамо")
У 26-му турі Національної ліги U-19 воротар столичного "Динамо" В'ячеслав Суркіс провів свій 100-й матч у турнірі – і став першим гравцем в історії змагань, який досяг цієї позначки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Шлях до рекорду

Суркіс дебютував у Національній лізі U-19 24 серпня 2022 року – у складі луганської "Зорі" проти полтавської "Ворскли" (1:2).

За луганський клуб він виступав на правах оренди від "Динамо" та зіграв 19 матчів. Після чого повернувся до Києва і у складі "біло-синіх" провів ще 81 гру.

Ювілейну матч випав на юнацьке "Класичне", в якому кияни впевнено перемогли донецький "Шахтар" – 4:1.

До початку поточного сезону рекорд за кількістю матчів у турнірі належав гравцю "Ворскли" Станіславу Прусу – 86 ігор. Утім у сезоні-2025/26 його досягнення вже перевершили одразу вісім футболістів.

Топ-5 гравців за кількістю матчів у Національній лізі U-19:

  • 1. В'ячеслав Суркіс ("Зоря", "Динамо") – 100 матчів
  • 2. Олексій Плічко ("Металіст 1925", "Дніпро-1", "Кривбас") – 97
  • 3-4. Святослав Матяш ("Кривбас") – 96
  • 3-4. Віктор Тригуб ("Колос") – 96
  • 5. Орест Лепський ("Верес", ЛНЗ) – 93

Хто такий В'ячеслав Суркіс

Народився 27 лютого 2006 року в Києві. Є вихованцем академії столичного "Динамо". Виступав за юнацькі збірні України U-17, U-18 і U-19.

Дебютував за першу команду "Динамо" 27 лютого 2026 року – у день свого 20-річчя – в грі чемпіонату України проти "Епіцентра". Цей матч наразі залишається для нього єдиним на дорослому рівні.

В'ячеслав є сином колишнього президента Федерації футболу України Григорія Суркіса та племінником президента "Динамо" Ігоря Суркіса.

Україна у відповідь на удари РФ діятиме справедливо - з дня на день, - Зеленський
