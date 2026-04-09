Син Довженка розкрив, скільки заробляє: "Не відчуваю себе заможним"

Що Іван Довженко розповів про заробітки та витрати

22-річний актор працює в театрі Франка, продовжує навчання на магістратурі в університеті імені Карпенка-Карого, а також може похизуватися кількома успішними роботами в кіно та серіалах.

Втім, до списку заможних людей він себе не відносить. Усе через вартість навчання, за яке доводиться віддавати чималу суму.

"Я плачу контракт більше 100 тисяч гривень Карпенка-Карому на рік. Я не відчуваю себе заможним студентом. В плані заможності як професійності, то так, я вдячний долі за те, що маю", - поділився він.

Водночас Іван зізнався, чи допомогають батьки оплачувати навчання.

"Допомагають батьки і щось сам. Я не зможу 100 тисяч зараз ще потягнути", - розповів він.

Актор також зізнався, скільки зароблає щомісяця. Доходи залежать від проєкту.

"Це менше 20 тисяч гривень. А іноді буває і більше. Це як вийде, що за проєкт або вистава. Мій перший проєкт коштував 4 тисячі за один знімальний день. І я був, чесно, дуже щасливий", - сказав він.



Що відомо про родину Довженка

Нагадаємо, Іван - син В'ячеслава Довженка та Ксенії Баші. Актори розлучилися у 2018 році. У них також є син Василь.

Нині мама юнака щаслива у шлюбі з актором Олександром Форманчуком, з яким виховує спільну доньку Лелю.

Тим часом батько готується до весілля з молодшою на 20 років художницею по костюмах Світланою.

Раніше хлопець розповідав, що підтримує гарні стосунки з обраницею тата та своїм вітчимом.

