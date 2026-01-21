Єдина з України: Світоліна впевнено обіграла дебютантку та вийшла у третє коло Australian Open

Як пройшов матч у Мельбурні проти дебютантки

Старт зустрічі видався напруженим: суперниці йшли на рівних до самого кінця першої партії.

Світоліна змогла дотиснути опонентку лише у 12-му геймі, оформивши вирішальний брейк - 7:5.

Другий сет пройшов за повної домінації українки. Після обміну геймами на початку партії Еліна видала потужну серію, вигравши п'ять відрізків поспіль.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин. Попри 24 невимушені помилки, Світоліна продемонструвала агресивну гру, виконавши 28 віннерів проти лише 14 у польки.

Перемога над Клімовічовою стала для Еліни вже сьомою поспіль у 2026 році. Нагадаємо, українка розпочала сезон із завоювання титулу на турнірі в Окленді.

Для Світоліної це вже 11-й вихід у третє коло Відкритого чемпіонату Австралії в кар'єрі та дев'ятий успіх поспіль на цій стадії.

Світоліна - остання надія України в одиночці

Цьогорічний розіграш австралійського мейджору став невтішним для українського вболівальника. Із шести представниць

України в основній сітці лише Світоліна змогла подолати стартовий бар'єр.

Інші п'ять тенісисток - Марта Костюк, Даяна Ястремська, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна - завершили виступи вже після першого кола.

Це найменша присутність українок у другому раунді турніру за останні п'ять років.

Наступною суперницею Еліни стане 23-тя сіяна Діана Шнайдер, яка виступає у "нейтральному" статусі. Раніше тенісистки на професійному корті не перетиналися.