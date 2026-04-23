Сім медалей у скарбничці: як українські борчині розгромили суперниць на Євро-2026

21:46 23.04.2026 Чт
2 хв
Одна з наших лідерок буквально не помітила суперницю на килимі, вигравши титул із "сухим" рахунком
aimg Катерина Урсатій
Марія Винник (фото: АСБУ)

Українські борчині продемонстрували феноменальний результат у четвертий день континентальної першості. Маючи представництво у чотирьох фіналах, наші спортсменки здобули три золоті та одну срібну нагороди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Домінування Оксани Лівач та успіх дебютантки

Першою на найвищу сходинку п'єдесталу піднялася Оксана Лівач (вагова категорія до 50 кг).

У вирішальній сутичці українка не залишила шансів представниці Туреччини Евін Демірхан, яка є призеркою світової першості.

Поєдинок завершився достроково з переконливим рахунком 11:0. Для Лівач цей титул став уже третім у кар'єрі на рівні чемпіонатів Європи.

Згодом свою першу нагороду на дорослому рівні виборола Лілія Маланчук (55 кг). Поступившись у фіналі румунці Андреа Ана, українка стала срібною призеркою турніру.

Переможна крапка від Винник та Алпєєвої

Ще два "золота" до скарбнички збірної додали Марія Винник та Анастасія Алпєєва.

Винник у категорії до 59 кг виявилася сильнішою за польку Йовіту Вжесєнь, вигравши складний поєдинок за очками - 8:4.

Алпєєва (76 кг) закріпила успіх команди, здолавши у важкому фіналі румунську борчиню Алєксандру Ангхель.

Загальний медальний залік та анонс наступних фіналів

Станом на вечір четвертого дня змагань в активі національної збірної України вже сім медалей різного ґатунку:

  • 3 золоті нагороди
  • 1 срібна нагорода
  • 3 бронзові нагороди

Жіноча команда має всі шанси покращити цей показник уже найближчим часом.

У п'ятницю, 24 квітня, відбудеться ще три фінальні поєдинки за участі українок. Початок вирішальних сутичок запланований на 19:00 за київським часом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
