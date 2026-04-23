Семь медалей в копилке: как украинские борцы разгромили соперниц на Евро-2026

Доминирование Оксаны Ливач и успех дебютантки

Первой на высшую ступеньку пьедестала поднялась Оксана Ливач (весовая категория до 50 кг).

В решающей схватке украинка не оставила шансов представительнице Турции Эвин Демирхан, которая является призером мирового первенства.

Поединок завершился досрочно с убедительным счетом 11:0. Для Ливач этот титул стал уже третьим в карьере на уровне чемпионатов Европы.

Впоследствии свою первую награду на взрослом уровне завоевала Лилия Маланчук (55 кг). Уступив в финале румынке Андреа Ана, украинка стала серебряным призером турнира.

Победная точка от Винник и Алпеевой

Еще два "золота" в копилку сборной добавили Мария Винник и Анастасия Алпеева.

Винник в категории до 59 кг оказалась сильнее польки Йовиты Вжесень, выиграв сложный поединок по очкам - 8:4.

Алпеева (76 кг) закрепила успех команды, одолев в тяжелом финале румынскую борчиху Александру Ангхель.

Общий медальный зачет и анонс следующих финалов

По состоянию на вечер четвертого дня соревнований в активе национальной сборной Украины уже семь медалей разного достоинства:

3 золотые награды

1 серебряная награда

3 бронзовые награды

Женская команда имеет все шансы улучшить этот показатель уже в ближайшее время.

В пятницу, 24 апреля, состоится еще три финальных поединка с участием украинок. Начало решающих схваток запланировано на 19:00 по киевскому времени.