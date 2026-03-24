Сильніші за несправедливість: Зеленський нагородив героїв зимової Паралімпіади-2026

10:34 24.03.2026 Вт
2 хв
Президент відзначив медалістів Ігор в Італії державними нагородами та наголосив на важливості їхніх перемог під час війни
aimg Андрій Костенко
Президент нагородив призерів Ігор та їхніх тренерів (фото: president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із національною паралімпійською збірною, яка тріумфально виступила на зимових Іграх у Італії. Глава держави вручив ордени та медалі спортсменам, які, попри тиск міжнародних структур та війну вдома, зуміли вивести Україну в топ світового заліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Президента.

Гордість і вдячність

Під час урочистостей Володимир Зеленський підкреслив, що успіх українців став відповіддю на несправедливе рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску росіян до змагань.

"Усе це вас не зламало, і це головне. Ви сильніші за все це. На цих Іграх наш прапор знову здіймався вгору. Важливо – наш гімн України знову переможно лунав. Усе це об'єднує українців довкола двох емоцій: гордість і вдячність", - наголосив глава держави.

Медальний врожай в Італії

Українська збірна завершила Паралімпіаду-2026, посівши третє місце за загальною кількістю нагород. У скарбничці "синьо-жовтих" – 19 медалей:

  • 3 золоті
  • 8 срібних
  • 8 бронзових

Головними героями змагань стали представники парабіатлону та лижних перегонів. Зокрема, Олександра Кононова виборола одразу 5 нагород, Тарас Радь – 4 медалі, а Олександр Казік разом із гайдом Сергієм Кучерявим принесли країні золоту та дві срібні нагороди.

Державні нагороди для героїв

За вагомий внесок у розвиток спорту та волю до перемоги Зеленський відзначив атлетів та їхніх наставників:

  • орденами "За заслуги" І–ІІІ ступенів
  • орденами "За мужність" ІІІ ступеня
  • орденами княгині Ольги ІІ–ІІІ ступенів
  • орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня
  • медалями "За працю і звитягу"
  • почесними званнями "Заслужений працівник фізичної культури і спорту"

Нагадаємо, що Паралімпійські ігри тривали з 6 по 15 березня, а Україна посіла високе сьоме місце у загальнокомандному заліку серед понад 40 країн-учасниць.

Раніше розслідування ГУР встановило, хто з російських паралімпійців вбивав українців та штурмував наші міста.

