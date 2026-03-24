Сильнее несправедливости: Зеленский наградил героев зимней Паралимпиады-2026
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с национальной паралимпийской сборной, которая триумфально выступила на зимних Играх в Италии. Глава государства вручил ордена и медали спортсменам, которые, несмотря на давление международных структур и войну дома, сумели вывести Украину в топ мирового зачета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Президента.
Гордость и благодарность
Во время торжеств Владимир Зеленский подчеркнул, что успех украинцев стал ответом на несправедливое решение Международного паралимпийского комитета о допуске россиян к соревнованиям.
"Все это вас не сломало, и это главное. Вы сильнее всего этого. На этих Играх наш флаг снова поднимался вверх. Важно - наш гимн Украины снова победно звучал. Все это объединяет украинцев вокруг двух эмоций: гордость и благодарность", - подчеркнул глава государства.
Медальный урожай в Италии
Украинская сборная завершила Паралимпиаду-2026, заняв третье место по общему количеству наград. В копилке "сине-желтых" - 19 медалей:
- 3 золотые
- 8 серебряных
- 8 бронзовых
Главными героями соревнований стали представители парабиатлона и лыжных гонок. В частности, Александра Кононова завоевала сразу 5 наград, Тарас Радь - 4 медали, а Александр Казик вместе с гайдом Сергеем Кучерявым принесли стране золотую и две серебряные награды.
Государственные награды для героев
За весомый вклад в развитие спорта и волю к победе Зеленский отметил атлетов и их наставников:
- орденами "За заслуги" I-III степеней
- орденами "За мужество" III степени
- орденами княгини Ольги II-III степеней
- орденами князя Ярослава Мудрого V степени
- медалями "За труд и доблесть"
- почетными званиями "Заслуженный работник физической культуры и спорта"
Напомним, что Паралимпийские игры проходили с 6 по 15 марта, а Украина заняла высокое седьмое место в общекомандном зачете среди более 40 стран-участниц.
Ранее расследование ГУР установило, кто из российских паралимпийцев убивал украинцев и штурмовал наши города.