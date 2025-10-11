ua en ru
Сб, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Штучний інтелект стане суддею бою Пола і Девіса: такого ще не було

Субота 11 жовтня 2025 20:11
UA EN RU
Штучний інтелект стане суддею бою Пола і Девіса: такого ще не було Джейк Пол та Джервонта Девіс (фото: instagram.com/mostvaluablepromotions)
Автор: Катерина Урсатій

Штучний інтелект уперше долучиться до суддівства боксерського поєдинку. Нову технологію випробують під час виставкового бою між американським блогером Джейком Полом і чемпіоном світу за версією WBA Джервонтою Девісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MMA Fighting.

ШІ вперше судитиме бій Пола та Девіса: у Маямі готують унікальне шоу

Бій між Полом і Девісом, який пройде 14 листопада на арені "Kaseya Center" у Маямі, отримає статус виставкового.

Попри це, змагання відбудеться за всіма правилами професійного боксу: 10 раундів по 3 хвилини, 12-унційні рукавички, можливі нокаут і технічний нокаут.

Атлетична комісія Флориди підтвердила, що поєдинок санкціонований як показовий. Його результати не впливатимуть на офіційні рекорди бійців, проте буде призначено трьох суддів - двох професійних і одного на базі штучного інтелекту.

"Матч зареєстровано як виставковий і не буде врахований до професійної статистики спортсменів", - повідомили в комісії.

Передісторія суперників

Останній бій Джервонти Девіса завершився нічиєю проти Ламонта Роуча. Їхній реванш мав відбутися ще в серпні, однак зустріч відклали. Після цього з’являлися чутки, що боксер розглядає можливість завершення кар’єри.

Джейк Пол у попередньому поєдинку здолав ексчемпіона світу Хуліо Сезара Чавеса-молодшого, вигравши за очками після повної 10-раундової дистанції. Після перемоги блогер заявив, що має намір нокаутувати Девіса у Маямі.

Де дивитися бій

Виставковий поєдинок Пол – Девіс транслюватиметься 14 листопада в прямому ефірі на Netflix.

Також читайте, як Олександр Усик відповів на виклик американського блогера та бійця Джейка Пола, щодо бою за правилами MMA.

Крім того, дізнайтеся, хто увійшов до топ-10 найбагатших боксерів усіх часів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс Штучний інтелект
Новини
Як і коли зміняться правила в’їзду до Євросоюзу? Роз'яснення прикордонників
Як і коли зміняться правила в’їзду до Євросоюзу? Роз'яснення прикордонників
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить