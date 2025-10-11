Штучний інтелект стане суддею бою Пола і Девіса: такого ще не було

Штучний інтелект уперше долучиться до суддівства боксерського поєдинку. Нову технологію випробують під час виставкового бою між американським блогером Джейком Полом і чемпіоном світу за версією WBA Джервонтою Девісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MMA Fighting .

ШІ вперше судитиме бій Пола та Девіса: у Маямі готують унікальне шоу

Бій між Полом і Девісом, який пройде 14 листопада на арені "Kaseya Center" у Маямі, отримає статус виставкового.

Попри це, змагання відбудеться за всіма правилами професійного боксу: 10 раундів по 3 хвилини, 12-унційні рукавички, можливі нокаут і технічний нокаут.

Атлетична комісія Флориди підтвердила, що поєдинок санкціонований як показовий. Його результати не впливатимуть на офіційні рекорди бійців, проте буде призначено трьох суддів - двох професійних і одного на базі штучного інтелекту.

"Матч зареєстровано як виставковий і не буде врахований до професійної статистики спортсменів", - повідомили в комісії.

Передісторія суперників

Останній бій Джервонти Девіса завершився нічиєю проти Ламонта Роуча. Їхній реванш мав відбутися ще в серпні, однак зустріч відклали. Після цього з’являлися чутки, що боксер розглядає можливість завершення кар’єри.

Джейк Пол у попередньому поєдинку здолав ексчемпіона світу Хуліо Сезара Чавеса-молодшого, вигравши за очками після повної 10-раундової дистанції. Після перемоги блогер заявив, що має намір нокаутувати Девіса у Маямі.

Де дивитися бій

Виставковий поєдинок Пол – Девіс транслюватиметься 14 листопада в прямому ефірі на Netflix.