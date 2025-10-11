ua en ru
Сб, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Искусственный интеллект станет судьей боя Пола и Дэвиса: такого еще не было

Суббота 11 октября 2025 20:11
UA EN RU
Искусственный интеллект станет судьей боя Пола и Дэвиса: такого еще не было Джейк Пол и Джервонта Дэвис (фото: instagram.com/mostvaluablepromotions)
Автор: Екатерина Урсатий

Искусственный интеллект впервые присоединится к судейству боксерского поединка. Новую технологию испытают во время выставочного боя между американским блогером Джейком Полом и чемпионом мира по версии WBA Джервонтой Дэвисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MMA Fighting.

ИИ впервые будет судить бой Пола и Дэвиса: в Майами готовят уникальное шоу

Бой между Полом и Дэвисом, который пройдет 14 ноября на арене "Kaseya Center" в Майами, получит статус выставочного.

Несмотря на это, соревнование состоится по всем правилам профессионального бокса: 10 раундов по 3 минуты, 12-унционные перчатки, возможны нокаут и технический нокаут.

Атлетическая комиссия Флориды подтвердила, что поединок санкционирован как показательный. Его результаты не будут влиять на официальные рекорды бойцов, однако будут назначены три судьи - два профессиональных и один на базе искусственного интеллекта.

"Матч зарегистрирован как выставочный и не будет учтен в профессиональной статистике спортсменов", - сообщили в комиссии.

Предыстория соперников

Последний бой Джервонты Дэвиса завершился ничьей против Ламонта Роуча. Их реванш должен был состояться еще в августе, однако встречу отложили. После этого появлялись слухи, что боксер рассматривает возможность завершения карьеры.

Джейк Пол в предыдущем поединке одолел экс-чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса-младшего, выиграв по очкам после полной 10-раундовой дистанции. После победы блогер заявил, что намерен нокаутировать Дэвиса в Майами.

Где смотреть бой

Выставочный поединок Пол - Дэвис будет транслироваться 14 ноября в прямом эфире на Netflix.

Также читайте, как Александр Усик ответил на вызов американского блогера и бойца Джейка Пола, относительно боя по правилам MMA.

Кроме того, узнайте, кто вошел в топ-10 самых богатых боксеров всех времен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Искусственный интеллект
Новости
Как и когда изменятся правила въезда в Евросоюз? Разъяснение пограничников
Как и когда изменятся правила въезда в Евросоюз? Разъяснение пограничников
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит