"Шляхи розійшлися". Ірочка з "Холостяка" розкрила правду про дружбу з Надін

Що сказала Ірочка про дружбу з Надін

Вони дійсно були знайомі до участі в реаліті, однак фіналістка не може назвати це дружбою.

"Так, ми були знайомі. Ми перетиналися два рази, максимум три. Два точно на роботі", - розповіла вона.

Ірочка розкрила, якою була її реакція на появу знайомої в шоу. Ця подія стала несподіванкою, але не викликала сильних почуттів.

"Це було неочікувано. В якийсь момент прикольно, що є якась людина, яку ти знаєш, а з іншої сторони - пофіг", - поділилася вона.

Ірочка прокоментувала стосунки з Надін (кадр з інтерв'ю)

Фіналістка шоу також чітко відповіла на питання, чи підтримують вони спілкування після завершення проєкту.

"Ми не спілкуємося і до проєкту не спілкувалися. Ми от тільки по роботі зустрічались. Ми, звісно, трохи спілкувалися, бо жили в одній кімнаті. Після проєкту пару раз в Хмельницькому, Києві зустрічались та спілкувались. Потім наші шляхи розійшлись", - розповіла модель.



Що відомо про участь Ірочки в "Холостяку"

Пономаренко взяла участь у 14-му сезоні романтичного шоу з Тарасом Цимбалюком, запам'ятавшись унікальною появою в рожевому капелюсі та почуттям гумором.

Вона впевнено дійшла до фіналу, захопивши глядацьку симпатію та ставши однією з головних претенденток на перемогу. Втім, у вирішальний момент вибір Холостяк зробив вибір не на її користь. Водночас Ірочка про це не шкодує, адже згодом після шоу з'ясувалося, що Цимбалюку було все одно, кого обирати.

Ірочка та Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)