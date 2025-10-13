UA

"Школа Дерюгіних" яскраво перемогла команду Кабаєвої на клубному чемпіонаті світу

Фото: Таїсія Онофрійчук перемогла в багатоборстві (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У японському Токіо завершився Aeon Cup – клубний чемпіонат світу з художньої гімнастики. Його переможницями стали українські грації зі "Школи Дерюгіних".

Тріумф у Японії

Український клуб здобув "золото" у командному заліку, набравши 326,150 бала. У його складі виступали Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та Любов Горащенко.

Головними конкурентками українок були представниці російського клубу "Небесна грація" Аліни Кабаєвої. Його, попри протести, української та деяких інших делегацій, допустили до змагань у "нейтральному" статусі.

Принципове протистояння завершилось на користь українських грацій. "Нейтральні" гімнастки стали другими. Бронзові нагороди здобула команда Burlo/Pacific (США).

Онофрійчук - перша у багатоборстві

Окрім командного успіху, українка Онофрійчук стала переможницею і в особистому багатоборстві. 17-річна гімнастка тріумфувала серед сеніорок.

Таїсія здобула найвищий результат у виступах з усіма предметами - стала першою у вправах з обручем, м'ячем, булавами та стрічкою. Найбільше балів українка заробила за виступ з обручем - 30,7, найменше - з булавами (29,25). Загалом Онофрійчук отримала за свої виступи 120,3 бала.

У цьому ж заліку Каріка показала 5-й результат. А Горащенко стала 5-ю у багатоборстві серед юніорок.

Раніше ми писали, що збірну Ізраїлю не допустили до ЧС зі спортивної гімнастики в Індонезії.

Також читайте, як українка вперше в історії виграла Кубок світу з художньої гімнастики.

