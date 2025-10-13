"Школа Дерюгиных" ярко победила команду Кабаевой на клубном чемпионате мира

Триумф в Японии

Украинский клуб завоевал "золото" в командном зачете, набрав 326,150 балла. В его составе выступали Таисия Онофрийчук, Полина Карика и Любовь Горащенко.

Главными конкурентками украинок были представительницы российского клуба "Небесная грация" Алины Кабаевой. Его, несмотря на протесты, украинской и некоторых других делегаций, допустили к соревнованиям в "нейтральном" статусе.

Принципиальное противостояние завершилось в пользу украинских граций. "Нейтральные" гимнастки стали вторыми. Бронзовые награды завоевала команда Burlo/Pacific (США).

Онофрийчук - первая в многоборье

Кроме командного успеха, украинка Онофрийчук стала победительницей и в личном многоборье. 17-летняя гимнастка триумфовала среди сениорок.

Таисия получила самый высокий результат в выступлениях со всеми предметами - стала первой в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. Больше всего баллов украинка заработала за выступление с обручем - 30,7, меньше всего - с булавами (29,25). В общем Онофрийчук получила за свои выступления 120,3 балла.

В этом же зачете Карика показала 5-й результат. А Горащенко стала 5-й в многоборье среди юниорок.