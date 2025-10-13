RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Школа Дерюгиных" ярко победила команду Кабаевой на клубном чемпионате мира

Фото: Таисия Онофрийчук победила в многоборье (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В японском Токио завершился Aeon Cup - клубный чемпионат мира по художественной гимнастике. Его победительницами стали украинские грации из "Школы Дерюгиных".

Триумф в Японии

Украинский клуб завоевал "золото" в командном зачете, набрав 326,150 балла. В его составе выступали Таисия Онофрийчук, Полина Карика и Любовь Горащенко.

Главными конкурентками украинок были представительницы российского клуба "Небесная грация" Алины Кабаевой. Его, несмотря на протесты, украинской и некоторых других делегаций, допустили к соревнованиям в "нейтральном" статусе.

Принципиальное противостояние завершилось в пользу украинских граций. "Нейтральные" гимнастки стали вторыми. Бронзовые награды завоевала команда Burlo/Pacific (США).

Онофрийчук - первая в многоборье

Кроме командного успеха, украинка Онофрийчук стала победительницей и в личном многоборье. 17-летняя гимнастка триумфовала среди сениорок.

Таисия получила самый высокий результат в выступлениях со всеми предметами - стала первой в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. Больше всего баллов украинка заработала за выступление с обручем - 30,7, меньше всего - с булавами (29,25). В общем Онофрийчук получила за свои выступления 120,3 балла.

В этом же зачете Карика показала 5-й результат. А Горащенко стала 5-й в многоборье среди юниорок.

Ранее мы писали, что сборную Израиля не допустили к ЧМ по спортивной гимнастике в Индонезии.

Также читайте, как украинка впервые в истории выиграла Кубок мира по художественной гимнастике.

Читайте РБК-Украина в Google News
СпортсменыЧемпионат мира