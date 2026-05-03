Шедевр у "Класичному": форвард "Динамо" забив "Шахтарю" фантастичним ударом із центра поля (відео)

19:04 03.05.2026 Нд
2 хв
Матвій Пономаренко ефектно відкрив рахунок у головному матчі туру, перекинувши голкіпера "гірників" з наддалекої відстані
Матвій Пономаренко (фото: ФК "Динамо")
У неділю, 3 травня, під час центрального поєдинку 26-го туру української Прем'єр-ліги між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" стався один із найяскравіших епізодів сезону. Молодий нападник киян Матвій Пономаренко приголомшив суперника несподіваним і точним ударом, який дозволив господарям поля вийти вперед.

Гол, що шокував "Шахтар"

Момент стався вже на 13-й хвилині зустрічі. Пономаренко поборовся в центральному колі, де зміг відібрати м'яч у півзахисника донеччан Єгора Назарини. Не залишаючи меж кола, форвард миттєво оцінив ситуацію та завдав потужного удару по воротах.

Голкіпер "Шахтаря" Дмитро Різник у цей час занадто далеко вийшов із воріт, опинившись на лінії власного штрафного майданчика. М'яч перелетів через воротаря і влучив точно в сітку. Попри апеляції гравців "Шахтаря" щодо можливого порушення правил під час відбору, арбітри після перевірки гол зарахували.

Бомбардирські рекорди Пономаренка

Для 20-річного нападника це взяття воріт стало знаковим з кількох причин:

  • Дебют у дербі: Пономаренко вперше у своїй кар'єрі відзначився голом у ворота "Шахтаря".
  • Лідерство в УПЛ: цей м'яч став для нього 12-м у поточному розіграші чемпіонату-2025/26.
  • Відрив від конкурентів: динамівець зміцнив своє лідерство у перегонах бомбардирів, випереджаючи Мендозу з "Кривбасу" та Пилипа Будківського із "Зорі" на два голи.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги київського клубу – 1:0.

