Шедевр в "Классическом": форвард "Динамо" забил "Шахтеру" фантастическим ударом с центра поля (видео)
В воскресенье, 3 мая, во время центрального поединка 26-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" произошел один из самых ярких эпизодов сезона. Молодой нападающий киевлян Матвей Пономаренко ошеломил соперника неожиданным и точным ударом, который позволил хозяевам поля выйти вперед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.
Гол, шокировавший "Шахтер"
Момент произошел уже на 13-й минуте встречи. Пономаренко поборолся в центральном круге, где смог отобрать мяч у полузащитника донетчан Егора Назарины. Не покидая пределов круга, форвард мгновенно оценил ситуацию и нанес мощный удар по воротам.
Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык в это время слишком далеко вышел из ворот, оказавшись на линии собственной штрафной площадки. Мяч перелетел через вратаря и попал точно в сетку. Несмотря на апелляции игроков "Шахтера" относительно возможного нарушения правил во время отбора, арбитры после проверки гол засчитали.
Бомбардирские рекорды Пономаренко
Для 20-летнего нападающего это взятие ворот стало знаковым по нескольким причинам:
- Дебют в дерби: Пономаренко впервые в своей карьере отметился голом в ворота "Шахтера".
- Лидерство в УПЛ: этот мяч стал для него 12-м в текущем розыгрыше чемпионата-2025/26.
- Отрыв от конкурентов: динамовец укрепил свое лидерство в гонке бомбардиров, опережая Мендозу из "Кривбасса" и Филиппа Будковского из "Зари" на два гола.
На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе киевского клуба - 1:0.
