Шедевр в "Классическом": форвард "Динамо" забил "Шахтеру" фантастическим ударом с центра поля (видео)

19:04 03.05.2026 Вс
2 мин
Матвей Пономаренко эффектно открыл счет в главном матче тура, перебросив голкипера "горняков" со сверхдальнего расстояния
aimg Андрей Костенко
Матвей Пономаренко (фото: ФК "Динамо")
В воскресенье, 3 мая, во время центрального поединка 26-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" произошел один из самых ярких эпизодов сезона. Молодой нападающий киевлян Матвей Пономаренко ошеломил соперника неожиданным и точным ударом, который позволил хозяевам поля выйти вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.

Гол, шокировавший "Шахтер"

Момент произошел уже на 13-й минуте встречи. Пономаренко поборолся в центральном круге, где смог отобрать мяч у полузащитника донетчан Егора Назарины. Не покидая пределов круга, форвард мгновенно оценил ситуацию и нанес мощный удар по воротам.

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык в это время слишком далеко вышел из ворот, оказавшись на линии собственной штрафной площадки. Мяч перелетел через вратаря и попал точно в сетку. Несмотря на апелляции игроков "Шахтера" относительно возможного нарушения правил во время отбора, арбитры после проверки гол засчитали.

Бомбардирские рекорды Пономаренко

Для 20-летнего нападающего это взятие ворот стало знаковым по нескольким причинам:

  • Дебют в дерби: Пономаренко впервые в своей карьере отметился голом в ворота "Шахтера".
  • Лидерство в УПЛ: этот мяч стал для него 12-м в текущем розыгрыше чемпионата-2025/26.
  • Отрыв от конкурентов: динамовец укрепил свое лидерство в гонке бомбардиров, опережая Мендозу из "Кривбасса" и Филиппа Будковского из "Зари" на два гола.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе киевского клуба - 1:0.

Ранее мы рассказали, кто такой Андреа Мальдера, ставший претендентом номер один на должность главного тренера сборной Украины.

Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ
