ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Що світить Україні без зірок? Баскетбольна збірна стартує в кваліфікації чемпіонату світу

Четвер 27 листопада 2025 15:20
UA EN RU
Що світить Україні без зірок? Баскетбольна збірна стартує в кваліфікації чемпіонату світу Фото: Збірна України зіграє перший матч у Грузії (Федерація баскетболу України)
Автор: Андрій Костенко

27 листопада баскетбольна збірна України проведе перший матч кваліфікації чемпіонату світу-2027. У Тбілісі "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Грузії.

Що очікувати від матчу та де дивитися його онлайн – розповідає РБК-Україна.

Втрати України перед стартом

У матчах першого ігрового вікна кваліфікації наша національна команда зустрінеться 27 листопада в Тбілісі з Грузією (початок – о 19:00 за київським часом) та 30 листопада в латвійській Ризі – з Данією.

Тренерський штаб збірної на чолі з латвійським фахівцем Айнарсом Багатскісом викликав на ці матчі 12 гравців.

Склад збірної України:

Захисники:

  • Михайло Бублик ("Київ-Баскет")
  • Єгор Сушкін ("Київ-Баскет")
  • Олександр Ковляр ("Будучност", Чорногорія)
  • Ілля Тиртишник ("Катарцано", Італія)

Форварди:

  • Олександр Липовий ("Рапід", Румунія)
  • Артем Ковальов ("Байройт", Німеччина)
  • Андрій Войналович ("Сабах", Азербайджан)
  • В'ячеслав Бобров ("Динамо", Румунія)
  • Ростислав Новицький (ВЕФ, Латвія)
  • Іван Ткаченко (без клубу)

Центрові:

  • Максим Кличко ("Монако", Франція)
  • Артем Пустовий ("Андорра", Іспанія)

Що світить Україні без зірок? Баскетбольна збірна стартує в кваліфікації чемпіонату світу

"Синьо-жовті" підходять до матчів з великими кадровими проблемами. Через травми не допоможуть збірній Іссуф Санон та Віталій Зотов. З інших причин відсутні Ілля Сидоров та Богдан Близнюк.

Не зіграють також екс-баскетболісти НБА Олексій Лень та Дмитро Скапінцев. Нинішні гравці мадридського "Реала" та єрусалимського "Хапоеля" відповідно – проігнорували виклик до національної команди.

Особливий матч для Грузії

Україна стартує у відборі виїзним матчем проти Грузії – команди, яка останніми роками стабільно прогресує.

Грузини шість разів поспіль виходили на чемпіонат Європи, а на останньому Євробаскеті дійшли до чвертьфіналу, вибивши одного з фаворитів – Францію. У 2023 році Грузія вперше в історії зіграла на чемпіонаті світу, обійшовши у кваліфікації, зокрема, і збірну України.

Головна зірка грузинської збірної – Торніке Шенгелія. Напередодні він зіграв матч Євроліги за "Барселону", а вже вранці вилетів до Тбілісі та приєднається до команди буквально за кілька годин до старту гри.

Ще один знаковий гравець – Гіоргі Шермадіні. Центровий "Тенеріфе" оголосив, що завершує міжнародну кар'єру саме під час цього вікна. Матч проти України - стане для нього останнім домашнім поєдинком за збірну.

Не варто забувати й про натуралізованого американця Теда Макфаддена – ветерана, який завдав Україні чимало клопоту у відборі на ЧС-2023, набравши 49 очок у двох матчах.

Україна та Грузія мають рівність за особистими зустрічами – 2:2. Останні протистояння відбулися в кваліфікації ЧС-2023. У Тбілісі перемогу святкували грузини (88:83). А у Ризі номінально домашній матч виграла Україна (79:66).

Налаштованість "синьо-жовтих"

Капітан нашої команди Артем Пустовий наголосив на важливості старту кваліфікації:

"Ми багато грали проти Грузії, знаємо їхніх гравців та лідерів. Завжди перша гра на старті кваліфікації дуже важлива. Хочеться почати з перемоги. У грузинів будуть у складі основні гравці, зокрема Шенгелія та Шермадіні, для якого це буде остання домашня гра за збірну. Тож у Тбілісі буде багато вболівальників - атмосфера буде гаряча", – цитує гравця офіційний сайт ФБУ.

Що світить Україні без зірок? Баскетбольна збірна стартує в кваліфікації чемпіонату світу

Україна у відборі на ЧС-2027: що відомо

Після успішного виступу в прекваліфікації, "синьо-жовті" потрапили до групи А основного раунду. Їхніми суперниками жереб визначив збірні Іспанії, Грузії та Данії. Матчі відбудуться з листопада 2025 року до липня 2026-го.

Календар матчів збірної України:

  • 27 листопада 2025 року, Грузія – Україна
  • 30 листопада 2025 року, Україна – Данія
  • 27 лютого 2026 року, Україна – Іспанія
  • 2 березня 2026 року, Іспанія – Україна
  • 2 липня 2026 року, Україна – Грузія
  • 5 липня 2026 року, Данія – Україна

Шлях на мундіаль

Три найкращі команди за підсумками першого раунду вийдуть до другого етапу відбору, де сформують об'єднану групу з трьома найкращими в квартеті B (Греція, Чорногорія, Португалія, Румунія).

При цьому результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, збережуться.

Матчі другого етапу стартують у серпні 2026 року, а завершаться – у березні 2027-го.

Чемпіонат світу за участю 32-х команд відбудеться у серпні-вересні 2027 року в Катарі.

Де дивитися матчі

Обидва поєдинки національної команди у листопаді в рамках відбору на чемпіонат світу-2027 можна буде переглянути на телеканалі "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного".

Раніше ми розповіли, за що Міжнародна федерація баскетболу забанила українця з НБА.

Також читайте, як Святослав Михайлюк повторив особистий рекорд на старті сезону НБА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол Чемпіонат світу Збірна України
Новини
Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: очікуємо на розвиток дипломатії
Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: очікуємо на розвиток дипломатії
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає