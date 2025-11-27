Що світить Україні без зірок? Баскетбольна збірна стартує в кваліфікації чемпіонату світу

27 листопада баскетбольна збірна України проведе перший матч кваліфікації чемпіонату світу-2027. У Тбілісі "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Грузії.

Що очікувати від матчу та де дивитися його онлайн – розповідає РБК-Україна .

Втрати України перед стартом

У матчах першого ігрового вікна кваліфікації наша національна команда зустрінеться 27 листопада в Тбілісі з Грузією (початок – о 19:00 за київським часом) та 30 листопада в латвійській Ризі – з Данією.

Тренерський штаб збірної на чолі з латвійським фахівцем Айнарсом Багатскісом викликав на ці матчі 12 гравців.

Склад збірної України:

Захисники:

Михайло Бублик ("Київ-Баскет")

Єгор Сушкін ("Київ-Баскет")

Олександр Ковляр ("Будучност", Чорногорія)

Ілля Тиртишник ("Катарцано", Італія)

Форварди:

Олександр Липовий ("Рапід", Румунія)

Артем Ковальов ("Байройт", Німеччина)

Андрій Войналович ("Сабах", Азербайджан)

В'ячеслав Бобров ("Динамо", Румунія)

Ростислав Новицький (ВЕФ, Латвія)

Іван Ткаченко (без клубу)

Центрові:

Максим Кличко ("Монако", Франція)

Артем Пустовий ("Андорра", Іспанія)

"Синьо-жовті" підходять до матчів з великими кадровими проблемами. Через травми не допоможуть збірній Іссуф Санон та Віталій Зотов. З інших причин відсутні Ілля Сидоров та Богдан Близнюк.

Не зіграють також екс-баскетболісти НБА Олексій Лень та Дмитро Скапінцев. Нинішні гравці мадридського "Реала" та єрусалимського "Хапоеля" відповідно – проігнорували виклик до національної команди.

Особливий матч для Грузії

Україна стартує у відборі виїзним матчем проти Грузії – команди, яка останніми роками стабільно прогресує.

Грузини шість разів поспіль виходили на чемпіонат Європи, а на останньому Євробаскеті дійшли до чвертьфіналу, вибивши одного з фаворитів – Францію. У 2023 році Грузія вперше в історії зіграла на чемпіонаті світу, обійшовши у кваліфікації, зокрема, і збірну України.

Головна зірка грузинської збірної – Торніке Шенгелія. Напередодні він зіграв матч Євроліги за "Барселону", а вже вранці вилетів до Тбілісі та приєднається до команди буквально за кілька годин до старту гри.

Ще один знаковий гравець – Гіоргі Шермадіні. Центровий "Тенеріфе" оголосив, що завершує міжнародну кар'єру саме під час цього вікна. Матч проти України - стане для нього останнім домашнім поєдинком за збірну.

Не варто забувати й про натуралізованого американця Теда Макфаддена – ветерана, який завдав Україні чимало клопоту у відборі на ЧС-2023, набравши 49 очок у двох матчах.

Україна та Грузія мають рівність за особистими зустрічами – 2:2. Останні протистояння відбулися в кваліфікації ЧС-2023. У Тбілісі перемогу святкували грузини (88:83). А у Ризі номінально домашній матч виграла Україна (79:66).

Налаштованість "синьо-жовтих"

Капітан нашої команди Артем Пустовий наголосив на важливості старту кваліфікації:

"Ми багато грали проти Грузії, знаємо їхніх гравців та лідерів. Завжди перша гра на старті кваліфікації дуже важлива. Хочеться почати з перемоги. У грузинів будуть у складі основні гравці, зокрема Шенгелія та Шермадіні, для якого це буде остання домашня гра за збірну. Тож у Тбілісі буде багато вболівальників - атмосфера буде гаряча", – цитує гравця офіційний сайт ФБУ.

Україна у відборі на ЧС-2027: що відомо

Після успішного виступу в прекваліфікації, "синьо-жовті" потрапили до групи А основного раунду. Їхніми суперниками жереб визначив збірні Іспанії, Грузії та Данії. Матчі відбудуться з листопада 2025 року до липня 2026-го.

Календар матчів збірної України:

27 листопада 2025 року, Грузія – Україна

30 листопада 2025 року, Україна – Данія

27 лютого 2026 року, Україна – Іспанія

2 березня 2026 року, Іспанія – Україна

2 липня 2026 року, Україна – Грузія

5 липня 2026 року, Данія – Україна

Шлях на мундіаль

Три найкращі команди за підсумками першого раунду вийдуть до другого етапу відбору, де сформують об'єднану групу з трьома найкращими в квартеті B (Греція, Чорногорія, Португалія, Румунія).

При цьому результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, збережуться.

Матчі другого етапу стартують у серпні 2026 року, а завершаться – у березні 2027-го.

Чемпіонат світу за участю 32-х команд відбудеться у серпні-вересні 2027 року в Катарі.

Де дивитися матчі

Обидва поєдинки національної команди у листопаді в рамках відбору на чемпіонат світу-2027 можна буде переглянути на телеканалі "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного".