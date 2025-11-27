ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Что светит Украине без звезд? Баскетбольная сборная стартует в квалификации чемпионата мира

Четверг 27 ноября 2025 15:20
UA EN RU
Что светит Украине без звезд? Баскетбольная сборная стартует в квалификации чемпионата мира Фото: Сборная Украины сыграет первый матч в Грузии (Федерация баскетбола Украины)
Автор: Андрей Костенко

27 ноября баскетбольная сборная Украины проведет первый матч квалификации чемпионата мира-2027. В Тбилиси "сине-желтые" встретятся со сборной Грузии.

Что ожидать от матча и где смотреть его онлайн - рассказывает РБК-Украина.

Потери Украины перед стартом

В матчах первого игрового окна квалификации наша национальная команда встретится 27 ноября в Тбилиси с Грузией (начало - в 19:00 по киевскому времени) и 30 ноября в латвийской Риге - с Данией.

Тренерский штаб сборной во главе с латвийским специалистом Айнарсом Багатскисом вызвал на эти матчи 12 игроков.

Состав сборной Украины:

Защитники:

  • Михаил Бублик ("Киев-Баскет")
  • Егор Сушкин ("Киев-Баскет")
  • Александр Ковляр ("Будучност", Черногория)
  • Илья Тыртышник ("Катарцано", Италия)

Форварды:

  • Александр Липовый ("Рапид", Румыния)
  • Артем Ковалев ("Байройт", Германия)
  • Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан)
  • Вячеслав Бобров ("Динамо", Румыния)
  • Ростислав Новицкий (ВЭФ, Латвия)
  • Иван Ткаченко (без клуба)

Центровые:

  • Максим Кличко ("Монако", Франция)
  • Артем Пустовой ("Андорра", Испания)

Что светит Украине без звезд? Баскетбольная сборная стартует в квалификации чемпионата мира

"Сине-желтые" подходят к матчам с большими кадровыми проблемами. Из-за травм не помогут сборной Иссуф Санон и Виталий Зотов. По другим причинам отсутствуют Илья Сидоров и Богдан Близнюк.

Не сыграют также экс-баскетболисты НБА Алексей Лень и Дмитрий Скапинцев. Нынешние игроки мадридского "Реала" и иерусалимского "Хапоэля" соответственно - проигнорировали вызов в национальную команду.

Особый матч для Грузии

Украина стартует в отборе выездным матчем против Грузии - команды, которая в последние годы стабильно прогрессирует.

Грузины шесть раз подряд выходили на чемпионат Европы, а на последнем Евробаскете дошли до четвертьфинала, выбив одного из фаворитов - Францию. В 2023 году Грузия впервые в истории сыграла на чемпионате мира, обойдя в квалификации, в частности, и сборную Украины.

Главная звезда грузинской сборной - Торнике Шенгелия. Накануне он сыграл матч Евролиги за "Барселону", а уже утром вылетел в Тбилиси и присоединится к команде буквально за несколько часов до старта игры.

Еще один знаковый игрок - Гиорги Шермадини. Центровой "Тенерифе" объявил, что завершает международную карьеру именно во время этого окна. Матч против Украины - станет для него последним домашним поединком за сборную.

Не стоит забывать и о натурализованном американце Теде Макфаддене - ветеране, который доставил Украине немало хлопот в отборе на ЧМ-2023, набрав 49 очков в двух матчах.

Украина и Грузия имеют равенство по личным встречам - 2:2. Последние противостояния состоялись в квалификации ЧМ-2023. В Тбилиси победу праздновали грузины (88:83). А в Риге номинально домашний матч выиграла Украина (79:66).

Настрой "сине-желтых"

Капитан нашей команды Артем Пустовой отметил важность старта квалификации:

"Мы много играли против Грузии, знаем их игроков и лидеров. Всегда первая игра на старте квалификации очень важна. Хочется начать с победы. У грузин будут в составе основные игроки, в частности Шенгелия и Шермадини, для которого это будет последняя домашняя игра за сборную. Поэтому в Тбилиси будет много болельщиков - атмосфера будет горячая", - цитирует игрока официальный сайт ФБУ.

Что светит Украине без звезд? Баскетбольная сборная стартует в квалификации чемпионата мира

Украина в отборе на ЧМ-2027: что известно

После успешного выступления в преквалификации, "сине-желтые" попали в группу А основного раунда. Их соперниками жребий определил сборные Испании, Грузии и Дании. Матчи состоятся с ноября 2025 года по июль 2026-го.

Календарь матчей сборной Украины:

  • 27 ноября 2025 года, Грузия - Украина
  • 30 ноября 2025 года, Украина - Дания
  • 27 февраля 2026 года, Украина - Испания
  • 2 марта 2026 года, Испания - Украина
  • 2 июля 2026 года, Украина - Грузия
  • 5 июля 2026 года, Дания - Украина

Путь на мундиаль

Три лучшие команды по итогам первого раунда выйдут во второй этап отбора, где сформируют объединенную группу с тремя лучшими в квартете B (Греция, Черногория, Португалия, Румыния).

При этом результаты матчей первого этапа между командами, которые пройдут дальше, сохранятся.

Матчи второго этапа стартуют в августе 2026 года, а завершатся - в марте 2027-го.

Чемпионат мира с участием 32-х команд состоится в августе-сентябре 2027 года в Катаре.

Где смотреть матчи

Оба поединка национальной команды в ноябре в рамках отбора на чемпионат мира-2027 можно будет посмотреть на телеканале "Суспільне Спорт" и местных телеканалах "Суспільного".

Ранее мы рассказали, за что Международная федерация баскетбола забанила украинца из НБА.

Также читайте, как Святослав Михайлюк повторил личный рекорд на старте сезона НБА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол Чемпионат мира Сборная Украины
Новости
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает