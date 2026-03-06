ua en ru
Пт, 06 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Все ще закохана: відома акторка розкрила головний секрет щасливого шлюбу

17:40 06.03.2026 Пт
2 хв
Зірка театру та кіно Любава Грєшнова зізналася, на чому тримаються її багаторічні стосунки з чоловіком.
aimg Сюзанна Аль Маріді
Все ще закохана: відома акторка розкрила головний секрет щасливого шлюбу Любава Грєшнова вразила зізнанням про стосунки з чоловіком (фото: пресслужба)

Акторка Любава Грєшнова відверто розповіла про стосунки з чоловіком, актором Михайлом Пшеничним. Вона розкрила секрети збереження любові та назвала принципи, які допомагають їм залишатися разом майже 16 років.

Про це зірка театру та кіно розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Більше цікавого: Що Грєшнова розповіла про заробітки під час війни

Що сказала Грєшнова про стосунки з чоловіком

Акторка зазначила, що щастя, як і секрети, "любить тишу". Про особисте вона воліє говорити обережно. Проте зізналася, що все ще закохана у свого чоловіка після майже 16 років разом.

За словами Любави, саме це і є ключем до щасливого шлюбу. Кохання має бути основою всього у стосунках.

"Найважливіше - залишатися закоханими. Справді. Попри те, що ми разом майже 16 років, я точно знаю: сьогодні я закохана у свого чоловіка не менше, ніж у перший день нашого знайомства", - зазначила вона.

Водночас зірка впевнена, щоб зберегти союз, потрібно постійно над цим працювати.

"Мабуть, одне з головних правил - говорити. Озвучувати свої почуття, сумніви, переживання. Не накопичувати образи, не замовчувати", - зауважила вона.

Все ще закохана: відома акторка розкрила головний секрет щасливого шлюбуГрєшнова з чоловіком (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

При цьому Любава перекона, що стосунки мають бути здоровими.

"У коханні найпершим і найголовнішим має залишатися саме кохання. Але воно обов'язково має бути здоровим - коли ви дивитеся в одному напрямку, підтримуєте одне одного і разом рухаєтеся вперед", - додала вона.

Все ще закохана: відома акторка розкрила головний секрет щасливого шлюбуГрєшнова та Пшеничний (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

Що відомо про шлюб Любави Грєшнової

Акторка познайомилася з майбутнім чоловіком ще у 2012 році. Пару звела робота у спільному проєкті. У 2017-му у них народився син, якого назвали Михайлом.

Раніше зірка зінавалася, що в стосунках бували напружені моменти. Проте такі ситуації вона вважає абсолютно нормальним явище, адже не вірить у "зефірне кохання".

Нагадаємо, тривалий час Грєшнова жила і працювала в РФ. Після 24 лютого 2022 року вона розірвала зв'язки з країною-агресоркою і нині активно гастролює з виставами, просуваючи українську культуру, працює як ведуча та займається волонтерською діяльністю.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Стосунки Актори
Новини
Скандал з Угорщиною: навіщо Орбану захоплення інкасаторів і чи буде дефіцит валюти в Україні
Скандал з Угорщиною: навіщо Орбану захоплення інкасаторів і чи буде дефіцит валюти в Україні
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні