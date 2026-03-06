ua en ru
Все еще влюблена: известная актриса раскрыла главный секрет счастливого брака

17:40 06.03.2026 Пт
2 мин
Звезда театра и кино Любава Грешнова призналась, на чем держатся ее многолетние отношения с мужем.
aimg Сюзанна Аль Мариди
Все еще влюблена: известная актриса раскрыла главный секрет счастливого брака Любава Грешнова поразила признанием об отношениях с мужем (фото: пресс-служба)

Актриса Любава Грешнова откровенно рассказала об отношениях с мужем, актером Михаилом Пшеничным. Она раскрыла секреты сохранения любви и назвала принципы, которые помогают им оставаться вместе почти 16 лет.

Об этом звезда театра и кино рассказала в интервью РБК-Украина.

Что Грешнова рассказала о заработках во время войны

Что сказала Грешнова об отношениях с мужем

Актриса отметила, что счастье, как и секреты, "любит тишину". О личном она предпочитает говорить осторожно. Однако призналась, что все еще влюблена в своего мужа после почти 16 лет вместе.

По словам Любавы, именно это и является ключом к счастливому браку. Любовь должна быть основой всего в отношениях.

"Самое важное - оставаться влюбленными. Действительно. Несмотря на то, что мы вместе почти 16 лет, я точно знаю: сегодня я влюблена в своего мужа не меньше, чем в первый день нашего знакомства", - отметила она.

В то же время звезда уверена, чтобы сохранить союз, нужно постоянно над этим работать.

"Пожалуй, одно из главных правил - говорить. Озвучивать свои чувства, сомнения, переживания. Не накапливать обиды, не замалчивать", - заметила она.

Все еще влюблена: известная актриса раскрыла главный секрет счастливого бракаГрешнова с мужем (фото: instagram.com/lubavavagreshnova)

При этом Любава убеждена, что отношения должны быть здоровыми.

"В любви самым первым и самым главным должна оставаться именно любовь. Но она обязательно должна быть здоровой - когда вы смотрите в одном направлении, поддерживаете друг друга и вместе движетесь вперед", - добавила она.

Все еще влюблена: известная актриса раскрыла главный секрет счастливого бракаГрешнова и Пшеничный (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

Что известно о браке Любавы Грешновой

Актриса познакомилась с будущим мужем еще в 2012 году. Пару свела работа в совместном проекте. В 2017-м у них родился сын, которого назвали Михаилом.

Ранее звезда признавалась, что в отношениях бывали напряженные моменты. Однако такие ситуации она считает абсолютно нормальным явление, ведь не верит в "зефирную любовь".

Напомним, длительное время Грешнова жила и работала в РФ. После 24 февраля 2022 года она разорвала связи со страной-агрессором и сейчас активно гастролирует со спектаклями, продвигая украинскую культуру, работает как ведущая и занимается волонтерством.

