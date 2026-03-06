Все еще влюблена: известная актриса раскрыла главный секрет счастливого брака
Актриса Любава Грешнова откровенно рассказала об отношениях с мужем, актером Михаилом Пшеничным. Она раскрыла секреты сохранения любви и назвала принципы, которые помогают им оставаться вместе почти 16 лет.
Об этом звезда театра и кино рассказала в интервью РБК-Украина.
Что сказала Грешнова об отношениях с мужем
Актриса отметила, что счастье, как и секреты, "любит тишину". О личном она предпочитает говорить осторожно. Однако призналась, что все еще влюблена в своего мужа после почти 16 лет вместе.
По словам Любавы, именно это и является ключом к счастливому браку. Любовь должна быть основой всего в отношениях.
"Самое важное - оставаться влюбленными. Действительно. Несмотря на то, что мы вместе почти 16 лет, я точно знаю: сегодня я влюблена в своего мужа не меньше, чем в первый день нашего знакомства", - отметила она.
В то же время звезда уверена, чтобы сохранить союз, нужно постоянно над этим работать.
"Пожалуй, одно из главных правил - говорить. Озвучивать свои чувства, сомнения, переживания. Не накапливать обиды, не замалчивать", - заметила она.
Грешнова с мужем (фото: instagram.com/lubavavagreshnova)
При этом Любава убеждена, что отношения должны быть здоровыми.
"В любви самым первым и самым главным должна оставаться именно любовь. Но она обязательно должна быть здоровой - когда вы смотрите в одном направлении, поддерживаете друг друга и вместе движетесь вперед", - добавила она.
Грешнова и Пшеничный (фото: instagram.com/lubavagreshnova)
Что известно о браке Любавы Грешновой
Актриса познакомилась с будущим мужем еще в 2012 году. Пару свела работа в совместном проекте. В 2017-м у них родился сын, которого назвали Михаилом.
Ранее звезда признавалась, что в отношениях бывали напряженные моменты. Однако такие ситуации она считает абсолютно нормальным явление, ведь не верит в "зефирную любовь".
Напомним, длительное время Грешнова жила и работала в РФ. После 24 февраля 2022 года она разорвала связи со страной-агрессором и сейчас активно гастролирует со спектаклями, продвигая украинскую культуру, работает как ведущая и занимается волонтерством.
