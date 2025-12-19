Ще один український гімнаст змінив громадянство: за яку збірну виступатиме чемпіон Європи

Що відомо про зміну громадянства

20-річного Стельмаха внесено до кадрового реєстру Німецького гімнастичного союзу (DTB) на 2026 рік.

Він включений до списку чоловічої збірної Німеччини у статусі "perspektivkader" – перспективного атлета, якого DTB розглядає як кандидата для можливих майбутніх виступів у складі національної команди.

Стельмах у збірній України

Вихованець запорізької школи гімнастики у складі збірної України був переможцем юніорського чемпіонату Європи-2020 в командній першості.

А в 2024-му виграв командне багатоборство вже на дорослому рівні. Тоді разом із ним за збірну України виступали Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов та Назар Чепурний.

Як у збірній реагували на "зникнення" гімнаста

Водночас із 2024 року Стельмах не представляв збірну України на міжнародних стартах.

У квітні цього року, напередодні старту чемпіонату Європи, головний тренер української команди Геннадій Сартинський так відповів на запитання, куди зник перспективний спортсмен.

"Радомир Стельмах? Ні, він не закінчив кар'єру, він лише починає. Наскільки я розумію, він тренується десь у Німеччині. Я поки нічого не чув. Зараз буде чемпіонат Європи. Якщо хтось щось хоче, то раніше ми зв'язувалися, робили збори спільні з тренером. Його [Стельмаха] тренера зараз немає. Я думаю, він тренується в Німеччині", – процитував Сартинського Sport.ua.