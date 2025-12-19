Еще один украинский гимнаст сменил гражданство: за какую сборную будет выступать чемпион Европы

Что известно о смене гражданства

20-летний Стельмах внесен в кадровый реестр Немецкого гимнастического союза (DTB) на 2026 год.

Он включен в список мужской сборной Германии в статусе "perspektivkader" - перспективного атлета, которого DTB рассматривает как кандидата для возможных будущих выступлений в составе национальной команды.

Стельмах в сборной Украины

Воспитанник запорожской школы гимнастики в составе сборной Украины был победителем юниорского чемпионата Европы-2020 в командном первенстве.

А в 2024-м выиграл командное многоборье уже на взрослом уровне. Тогда вместе с ним за сборную Украины выступали Илья Ковтун, Олег Верняев, Игорь Радивилов и Назар Чепурной.

Как в сборной реагировали на "исчезновение" гимнаста

В то же время с 2024 года Стельмах не представлял сборную Украины на международных стартах.

В апреле этого года, накануне старта чемпионата Европы, главный тренер украинской команды Геннадий Сартинский так ответил на вопрос, куда исчез перспективный спортсмен.

"Радомир Стельмах? Нет, он не закончил карьеру, он только начинает. Насколько я понимаю, он тренируется где-то в Германии. Я пока ничего не слышал. Сейчас будет чемпионат Европы. Если кто-то что-то хочет, то раньше мы связывались, делали сборы совместные с тренером. Его [Стельмаха] тренера сейчас нет. Я думаю, он тренируется в Германии", - процитировал Сартинского Sport.ua.