"Ще хочу пожити". Харчишин розповів про вихід з токсичних стосунків

Що сказав Харчишин про токсичні стосунки

Він пояснив, як саме зрозумів, що перебуває у співзалежних та токсичних стосунках.

"Коли ти на черговому колі, тобто пішов, а потім повернувся, пішов і повернувся. Сам себе заводиш на черговий забіг, якийсь короткотривалий марафон. І чим короткотривалішим він є, тим швидше ти розумієш, що такі кола назавжди", - зізнався він.

Зрештою артист зрозумів, що більше не хоче продовжувати виснажливий союз.

"Мені набридло малювати ці кола, бо мені не 28 років і я ще хочу пожити", - зазначив він.

Валерій Харчишин (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Як вийти з токсичних стосунків

Валерій підкреслив, що результат залежить виключно від особистого бажання людини.

"З одного боку робота з психологом - це була якась підтримка, але немає універсальної поради для кожного. Ти сам маєш ухвалити рішення, сам розгадати себе", - сказав він.

За словами Харчишина, саме він завершив співзалежні стосунки.

"Все до того йшло. Я б хотів, щоб одночасно, але синхронно не можна", - поділився він.

Без жалю та з новим щастям

Харчишин не шкодує про минуле. Він вдячний за отриманий досвід і не вважає, що варто перекладати на когось відповідальність.

"Це був мій вибір, моє життя. Маю просто дякувати за такий урок. Мене ніхто не затягнув силою. Можна ображатися на партнера чи партнерку, але те, що ми робимо, з ким живемо, яким чином там опинилися - все лише від нас залежить, і це наша відповідальність", - зауважив він.

Зараз музикант щасливий, адже відчуває міцний тил вдома і серед близьких. Він також зізнався, що має подругу, до якої є почуття.

"Це людина, яка мені допомогла відштовхнутися від дна", - сказав він про зміни в особистому.



Що відомо про особисте життя Харчишина

Нагадаємо, музикант був кілька разів одружений. Від першої дружини в нього є син Дмитро, який служить в ЗСУ.

У шлюбі з другою жінкою Юлією в нього народилися сини Євген, який має невиліковне захворювання, та Іван. Пара розірвала союз ще до початку повномасштабної війни.

У вересні 2025 року Харчишин вперше підтвердив стосунки з журналісткою Яніною Соколовою, які на той час уже завершилися.