Костюк з розгромом та рекордами вийшла в чвертьфінал "тисячника" в Мадриді (відео)

22:10 27.04.2026 Пн
Друга ракетка України виграла дев'ятий матч поспіль і впритул наблизилася до історичного півфіналу престижного турніру WTA 1000
aimg Андрій Костенко
Костюк з розгромом та рекордами вийшла в чвертьфінал "тисячника" в Мадриді (відео) Марта Костюк (фото: Getty Images)

Марта Костюк продовжує свою тріумфальну ходу на ґрунтових кортах Європи. Українська тенісистка вдруге поспіль пробилася до чвертьфіналу престижних змагань у Мадриді, не залишивши шансів черговій представниці США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Читайте також: Валідол скасовується: фантастичний подарунок від суперниці зберіг Світоліній місце в еліті

WTA 1000, Мадрид. 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Кеті Макнеллі (США) – 6:2, 6:3

Рекордні серії Костюк

Матч 1/8 фіналу проти Кеті Макнеллі (WTA 76) став для Костюк (WTA 23) демонстрацією впевненості. Українка здолала суперницю у двох сетах за 1 годину та 15 хвилин.

Цікаво, що менше ніж два тижні тому Марта вже перемагала Макнеллі на турнірі в Руані, де зрештою підняла над головою чемпіонський кубок.

Завдяки сьогоднішньому успіху Костюк оновила кілька вражаючих статистичних показників:

  • 9 матчів поспіль – рекордна безпрограшна серія в кар'єрі Марти
  • 7 із 7-ми перемог – саме так виглядає статистика українки проти тенісисток із США у 2026 році
  • 0 програних сетів – саме таку серію Костюк тримає вже протягом п'яти останніх поєдинків у Турі

Попереду чеська сенсація

Для Костюк це буде вже 23-й чвертьфінал на рівні WTA і п'ятий на турнірах категорії WTA 1000. Вона повторила свій найкращий результат у Мадриді сезону-2025. Тоді шлях українки на цій стадії зупинила Аріна Соболенко.

У середу, 29 квітня, Марта боротиметься за путівку до півфіналу. Її суперницею стане 13-та ракетка світу Лінда Носкова з Чехії. Чешка створила головну сенсацію ігрового дня, вибивши з турніру третю сіяну американку Коко Гофф. Раніше Костюк та Носкова на корті не зустрічалися, що додає поєдинку додаткової інтриги.

Раніше ми повідомили, що чинний чемпіон Алькарас офіційно знявся з Ролан Гаррос-2026.

Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО