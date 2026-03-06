Шанс на реванш та українське дербі: Калініна та Олійникова за крок до фіналу в Туреччині

Тріумф над фавориткою: як Калініна здолала Удварді

Ангеліна Калініна, яка отримала перший номер посіву на турнірі, у чвертьфінальному поєдинку зустрілася з другою сіяною Панною Удварді з Угорщини.

Попри різницю у світовому рейтингу (189-те місце українки проти 95-го в угорки), Калініна продемонструвала характер у ключові моменти гри.

Перша партія видалася напруженою і завершилася лише на тайбрейку, де Ангеліна впевнено переграла опонентку - 7:3.

У другому сеті ситуація стала критичною: українка поступалася з рахунком 1:3, проте змогла перехопити ініціативу, вирівняти становище та дотиснути суперницю, закривши матч із рахунком 7:5.

Камбек Олійникової та реванш для України

Олександра Олійникова (73-тя ракетка світу) також пробилася до четвірки найкращих, вибивши іспанку Гіомар Марістані Сулету де Реалес.

Початок зустрічі був невтішним для українки - поразка 1:6 у першому сеті.

Проте Олександра змогла повністю переломити хід гри: друга партія завершилася переконливим "баранком" (6:0) на користь нашої спортсменки.

У вирішальному сеті Олійникова виявилася сильнішою в ігрових гойдалках - 7:5.

Варто зазначити, що третя представниця України, Катаріна Завацька, завершила виступи на цьому турнірі ще на стадії першого кола.

За крок до фіналу: хто стане наступними суперницями

Завдяки цим перемогам українки опинилися в різних частинах сітки, що створює перспективу суто українського фіналу. Для цього тенісисткам необхідно подолати наступні бар'єри: