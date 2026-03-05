ua en ru
Кінець чорної серії: Ястремська ефектно стартувала на супертурнірі в США (відео)

09:48 05.03.2026 Чт
2 хв
Українка здобула першу перемогу за місяць
aimg Андрій Костенко
Кінець чорної серії: Ястремська ефектно стартувала на супертурнірі в США (відео) Даяна Ястремська (фото: Getty Images)

Третя ракетка України Даяна Ястремська (WTA 52) успішно розпочала виступи на турнірі WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. У першому раунді основної сітки вона впевнено переграла представницю Китаю Чжан Шуай (WTA 62).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Читайте також: Костюк відновилася після болісної травми та націлилася на "п'ятий Грендслем"

WTA 1000, Індіан-Веллс, 1-ше коло

Даяна Ястремська (Україна) – Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 6:2

Швидка розв'язка у двох сетах

Для перемоги над досвідченою китайською тенісисткою Ястремській знадобилася лише 1 година та 1 хвилина. Попри те, що Чжан Шуай вдалося зробити брейк на самому початку зустрічі, Даяна швидко перехопила ініціативу. За рахунку 1:2 у першій партії українка виграла три чужі подачі поспіль, закривши сет із рахунком 6:3.

У другому сеті домінування Ястремської стало ще відчутнішим. Вона дозволила суперниці взяти лише два гейми, завершивши матч переконливим розгромом – 6:2.

Переривання невдалої серії

Ця перемога стала знаковою для Ястремської з кількох причин. По-перше, вона перервала серію з трьох поразок поспіль – востаннє Даяна вигравала ще 9 лютого на турнірі в Досі. По-друге, українка змогла скоротити відставання в очних протистояннях із Чжан Шуай (тепер рахунок 2:3 на користь китаянки).

Даяна вже всьоме виступає на кортах Каліфорнії. Її персональним рекордом тут є вихід до третього кола (1/16 фіналу) у минулому сезоні, де вона поступилася Ізі Свьонтек.

Що далі

У другому колі на Ястремську чекає зустріч із Александрою Еалою з Філіппін (WTA 32). Це буде шанс на реванш: у 2025 році Даяна програла Еалі у чвертьфіналі турніру в Істбурні.

Окрім Ястремської, на турнірі зіграють ще дві українки: Еліна Світоліна (9-й номер посіву) та Марта Костюк. Вони обидві пропускають перше коло та стартують одразу з другого.

Раніше ми розповіли, як Дарія Снігур здобула перший титул WTA в кар'єрі.

