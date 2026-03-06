RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Шанс на реванш и украинское дерби: Калинина и Олейникова в шаге от финала в Турции

15:53 06.03.2026 Пт
2 мин
Несмотря на статус аутсайдеров в четвертьфиналах, украинки заставили фавориток капитулировать
aimg Екатерина Урсатий
Ангелина Калинина (фото: Getty Images)

Две представительницы Украины, Ангелина Калинина и Александра Олейникова, пробились в полуфинальную стадию престижного турнира серии WTA 125 в Анталии. Наши теннисистки сохраняют шансы на очное противостояние за титул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Читайте также: Костюк восстановилась после болезненной травмы и нацелилась на "пятый Грэндслем"

Триумф над фавориткой: как Калинина одолела Удварди

Ангелина Калинина, которая получила первый номер посева на турнире, в четвертьфинальном поединке встретилась со второй сеяной Панной Удварди из Венгрии.

Несмотря на разницу в мировом рейтинге (189-е место украинки против 95-го у венгерки), Калинина продемонстрировала характер в ключевые моменты игры.

Первая партия выдалась напряженной и завершилась лишь на тайбрейке, где Ангелина уверенно переиграла оппонентку - 7:3.

Во втором сете ситуация стала критической: украинка уступала со счетом 1:3, однако смогла перехватить инициативу, выровнять положение и дожать соперницу, закрыв матч со счетом 7:5.

Камбэк Олейниковой и реванш для Украины

Александра Олейникова (73-я ракетка мира) также пробилась в четверку лучших, выбив испанку Гиомар Маристани Сулету де Реалес.

Начало встречи было неутешительным для украинки - поражение 1:6 в первом сете.

Однако Александра смогла полностью переломить ход игры: вторая партия завершилась убедительным "баранком" (6:0) в пользу нашей спортсменки.

В решающем сете Олейникова оказалась сильнее в игровых качелях - 7:5.

Стоит отметить, что третья представительница Украины, Катарина Завацкая, завершила выступления на этом турнире еще на стадии первого круга.

В шаге до финала: кто станет следующими соперницами

Благодаря этим победам украинки оказались в разных частях сетки, что создает перспективу сугубо украинского финала. Для этого теннисисткам необходимо преодолеть следующие барьеры:

  • Ангелина Калинина будет бороться за путевку в финал с представительницей Польши Катажиной Кавой (146-я в рейтинге WTA).

  • Александра Олейникова встретится с японкой Моюкой Учиджимой. Это противостояние носит принципиальный характер, ведь именно Учиджима выиграла предыдущий турнир в Анталии, одолев в финале Калинину.

