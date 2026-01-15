Шанс на новий трофей: Кіченок зіграє у фіналі в Аделаїді WTA 500

Перебіг поєдинку та ключові моменти

Зустріч на австралійському харді тривала 1 годину 28 хвилин. Кіченок і Кравчик впевнено забрали перший сет (6:2), проте дозволили суперницям зрівняти рахунок у другій партії (3:6). Доля путівки у фінал вирішувалася на супертай-брейку.

Поступаючись по ходу вирішальної частини матчу з рахунком 4:6, Людмила та Дезіре зуміли перехопити ініціативу, вигравши підсумковий відрізок - 10-7.

Протягом гри переможниці реалізували 2 брейк-поїнти та припустилися лише однієї подвійної помилки.

Шлях до фіналу та майбутні суперниці

Цікаво, що цей турнір став першим спільним досвідом для Кіченок та Кравчик. На шляху до вирішального матчу вони пройшли таку дистанцію:

1/8 фіналу: перемога над парою Хромачова/Панова;

перемога над парою Хромачова/Панова; 1/4 фіналу: технічна перемога через відмову перших сіяних Се Шувей та Альони Остапенко;

технічна перемога через відмову перших сіяних Се Шувей та Альони Остапенко; 1/2 фіналу: звитяга над дуетом Перес/Схюрс.

Для Людмили Кіченок це буде вже 25-й фінал у межах WTA-туру. Наразі в активі українки 11 титулів, тож у Аделаїді вона боротиметься за свій 12-й трофей.

Коли відбудеться фінальна гра

Вирішальний матч за титул заплановано на п'ятницю, 16 січня.

Суперницями українсько-американського тандему стане друга сіяна пара турніру - Катерина Синякова (Чехія) та Чжан Шуай (Китай).

Початок протистояння очікується не раніше 11:30 за київським часом.