Шанс на новий трофей: Кіченок зіграє у фіналі в Аделаїді WTA 500

Людмила Кіченок разом з американкою Дезіре Кравчик пробилася до фіналу парного турніру WTA 500 в Аделаїді. У півфіналі дует здолав Еллен Перес і Демі Схюрс на супертай-брейку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.
Зустріч на австралійському харді тривала 1 годину 28 хвилин. Кіченок і Кравчик впевнено забрали перший сет (6:2), проте дозволили суперницям зрівняти рахунок у другій партії (3:6). Доля путівки у фінал вирішувалася на супертай-брейку.
Поступаючись по ходу вирішальної частини матчу з рахунком 4:6, Людмила та Дезіре зуміли перехопити ініціативу, вигравши підсумковий відрізок - 10-7.
Протягом гри переможниці реалізували 2 брейк-поїнти та припустилися лише однієї подвійної помилки.
Цікаво, що цей турнір став першим спільним досвідом для Кіченок та Кравчик. На шляху до вирішального матчу вони пройшли таку дистанцію:
Для Людмили Кіченок це буде вже 25-й фінал у межах WTA-туру. Наразі в активі українки 11 титулів, тож у Аделаїді вона боротиметься за свій 12-й трофей.
Вирішальний матч за титул заплановано на п'ятницю, 16 січня.
Суперницями українсько-американського тандему стане друга сіяна пара турніру - Катерина Синякова (Чехія) та Чжан Шуай (Китай).
Початок протистояння очікується не раніше 11:30 за київським часом.
