Шанс на новый трофей: Киченок сыграет в финале WTA 500 в Аделаиде

Людмила Киченок вместе с американкой Дезире Кравчик пробилась в финал парного турнира WTA 500 в Аделаиде. В полуфинале дуэт одолел Эллен Перес и Деми Схюрс на супертай-брейке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.
Встреча на австралийском харде длилась 1 час 28 минут. Киченок и Кравчик уверенно забрали первый сет (6:2), однако позволили соперницам сравнять счет во второй партии (3:6). Судьба путевки в финал решалась на супертай-брейке.
Уступая по ходу решающей части матча со счетом 4:6, Людмила и Дезире сумели перехватить инициативу, выиграв итоговый отрезок - 10-7.
По ходу игры победительницы реализовали 2 брейк-поинта и допустили лишь одну двойную ошибку.
Интересно, что этот турнир стал первым совместным опытом для Киченок и Кравчик. На пути к решающему матчу они прошли такую дистанцию:
Для Людмилы Киченок это будет уже 25-й финал в рамках WTA-тура. Сейчас в активе украинки 11 титулов, поэтому в Аделаиде она будет бороться за свой 12-й трофей.
Решающий матч за титул запланирован на пятницу, 16 января.
Соперницами украинско-американского тандема станет вторая сеяная пара турнира - Екатерина Синякова (Чехия) и Чжан Шуай (Китай).
Начало противостояния ожидается не ранее 11:30 по киевскому времени.
