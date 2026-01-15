Шанс на новый трофей: Киченок сыграет в финале WTA 500 в Аделаиде

Ход поединка и ключевые моменты

Встреча на австралийском харде длилась 1 час 28 минут. Киченок и Кравчик уверенно забрали первый сет (6:2), однако позволили соперницам сравнять счет во второй партии (3:6). Судьба путевки в финал решалась на супертай-брейке.

Уступая по ходу решающей части матча со счетом 4:6, Людмила и Дезире сумели перехватить инициативу, выиграв итоговый отрезок - 10-7.

По ходу игры победительницы реализовали 2 брейк-поинта и допустили лишь одну двойную ошибку.

Путь к финалу и будущие соперницы

Интересно, что этот турнир стал первым совместным опытом для Киченок и Кравчик. На пути к решающему матчу они прошли такую дистанцию:

1/8 финала: победа над парой Хромачева/Панова;

победа над парой Хромачева/Панова; 1/4 финала: техническая победа из-за отказа первых сеяных Се Шувэй и Алены Остапенко;

техническая победа из-за отказа первых сеяных Се Шувэй и Алены Остапенко; 1/2 финала: победа над дуэтом Перес/Схюрс.

Для Людмилы Киченок это будет уже 25-й финал в рамках WTA-тура. Сейчас в активе украинки 11 титулов, поэтому в Аделаиде она будет бороться за свой 12-й трофей.

Когда состоится финальная игра

Решающий матч за титул запланирован на пятницу, 16 января.

Соперницами украинско-американского тандема станет вторая сеяная пара турнира - Екатерина Синякова (Чехия) и Чжан Шуай (Китай).

Начало противостояния ожидается не ранее 11:30 по киевскому времени.