"Шахтар" забезпечив важливий ривок у Європі: Україна йде на зліт у Таблиці коефіцієнтів УЄФА

Обійшли Румунію та переслідуємо Сербію

Звитяга "гірників" над нідерландським АЗ (3:0) принесла до скарбнички України 0,5 бала. Це дозволило збільшити загальний доробок країни за останні п'ять років до 25,537 бала.

Головні зміни в таблиці:

24-те місце: Україна піднялася на одну сходинку, обійшовши Румунію.

Сезонний рекорд: Наш коефіцієнт у поточному сезоні-2025/26 зріс до 7,937. Це вдвічі більше, ніж минулого року, і є найкращим показником з початку десятиліття (востаннє вищі цифри були лише у сезоні-2019/20, коли "Шахтар" дійшов до півфіналу Ліги Європи).

Унікальна позиція: Україна залишилася єдиною країною за межами топ-15, яка досі має представника в єврокубках. Усі наші прямі конкуренти вже вилетіли, тому будь-які очки, здобуті "Шахтарем", зумовлюють профіт.

Що потрібно для подальшого прогресу

Перспективи "синьо-жовтих" виглядають надзвичайно оптимістично. Якщо донеччани не програють у матчі-відповіді проти АЗ, Україна гарантовано випередить ще й Сербію.

Ба більше, наступного тижня на кону стоятимуть не лише ігрові очки, а й 0,5 бонусного бала за вихід до півфіналу. Це дозволить Україні увійти до топ-15 сезонного рейтингу, що є буде мати вирішальне значення для квот у майбутніх розіграшах єврокубків.

Тому важливо не повторити сценарій матчу-відповіді проти польського "Леха" в 1/8 фіналу, коли перевага ледь не була втрачена.