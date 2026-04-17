"Шахтер", Забарный и след Зинченко: кто сыграет в полуфиналах еврокубков и когда состоятся матчи
Еврокубковый сезон-2025/26 выходит на финишную прямую - полуфинальные стадии и финалы. В борьбе за трофеи остались 12 команд - представители шести федераций, среди них и Украины.
Кто вышел в решающие этапы и когда состоятся матчи - рассказывает РБК-Украина.
Топ без Италии
Среди чемпионатов, которые традиционно считаются сильнейшими в Европе (топ-5) ни одного представителя в полуфиналах не имеет Италия. В четвертьфиналах с дистанции сошли ее последние клубы - "Болонья" (Лига Европы) и "Фиорентина" (Лига конференций).
Таким образом, в элитных раундах видим команды из шести стран.
- Англия - 4 представителя
- Испания, Германия, Франция - по 2
- Португалия, Украина - по 1
Лига чемпионов: болеем за Забарного
В ЛЧ остался один клуб, где выступает украинский футболист - французский ПСЖ Ильи Забарного. Парижане уверенно прошли английский "Ливерпуль и теперь будут защищать статус действующих победителей в противостоянии с немецкой "Баварией".
Полуфинальные матчи в главном клубном турнире континента запланированы на 28-29 апреля и 5-6 мая.
Лига чемпионов, полуфинал:
- ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия)
- "Атлетико" (Испания) - "Арсенал" (Англия)
Финал турнира состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.
Лига Европы: вспоминая о Зинченко
Во втором по силе турнире уже нет ни украинских клубов, ни команд отечественных легионеров. Единственной ниточкой между участниками полуфиналов и нашей страной является тот факт, что в топ-4 пробился английский "Ноттингем", в составе которого сезон начинал Александр Зинченко. Украинец провел в этом розыгрыше три поединка за "лесников" на групповой стадии.
Лига Европы, полуфинал:
- "Брага" (Португалия) - "Фрайбург" (Германия)
- "Ноттингем" (Англия) - "Астон Вилла" (Англия)
Полуфинальные игры здесь пройдут 30 апреля и 7 мая.
Финал состоится 20 мая на стадионе "Бешикташ" в турецком Стамбуле.
Лига конференций: надежды на "Шахтер"
Третий по статусу турнир стал главным для украинских болельщиков. Все благодаря донецкому "Шахтеру", который представит отечественный футбол в полуфинале.
"Горняки" в четвертый раз в истории пробились в топ-4 одного из еврокубков. Последний раз они играли на этой стадии в Лиге Европы-2019/20, где уступили итальянскому "Интеру". Самым успешным для донецкой команды остается сезон-2008/09, когда она получила титул Кубка УЕФА.
Лига конференций, полуфинал:
- "Шахтер" (Украина) - "Кристал Пэлас" (Англия)
- "Райо Вальекано" (Испания) - "Страсбур" (Франция)
Даты полуфиналов - 30 апреля и 7 мая.
Решающий матч турнира пройдет 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.
Ранее мы рассказали, как нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе переписал историю главного еврокубка.