"Шахтар" взяв реванш у "Динамо" в Класичному УПЛ: швидкі голи вирішили все

УПЛ, 11-й тур

"Шахтар" – "Динамо" – 3:1

Голи: Егіналду, 3, Невертон, 54, Кабаєв, 90+4 (автогол) – Буяльський, 56

Перший тайм: тотальна перевага "гірників"

Підопічні Арди Турана не дали часу суперникам на розкачку. Застосувавши пресинг з перших хвилин, вони змусили оборону киян помилитися.

У простій ситуації оборонці "біло-синіх" не змогли вивести м'яч зі своєї половини поля, напоролися на пресинг і "заробили" кутовий біля власних воріт.

Перший стандарт "Шахтаря" став результативним. Педріньо виконав подачу з кута, яку головою замкнув Егіналду, що випередив Попова.

Так вже на початку гри кияни опинилися в ситуації, коли треба йти вперед і відіграватися. Але суперник категорично був проти. "Шахтар" до перерви володів тотальною перевагою, не дозволяв динамівцям осмислено наблизитися до власних воріт.

В атаці підопічні Турана активно застосовували пресинг і це не раз ставило захисників "біло-синіх" у глухий кут. "Шахтар" більше не мав до перерви стовідсоткових гольових моментів, але створював гостроту біля воріт Нещерета постійно. У "Динамо" єдиний напівшанс виник лише під завісу тайму, але Ярмоленко не встиг на простріл від Кабаєва.

За перші 45 хвилин динамівці жодного разу не влучили у площину воріт. Футболісти "Шахтаря" поцілили у рамку двічі, забивши один гол.

Другий тайм: розв'язка в компенсований час

Після відпочинку суперники також не стали марнувати час, а одразу взялися до справи. Глядачі знову побачили швидкі голи.

Спочатку шедевром відзначився "гірник" Невертон, якому захисники киян дали занадто багато свободи. Підхопивши м'яч та просунувшись до воріт, він здалеку вгатив у дальню дев'ятку – 2:0.

Але радів "Шахтар" недовго. Вже в наступній атаці динамівці змусили Різника витягувати м'яч із сітки власних воріт. У відповідь забив Буяльський, який у дотик завершив простріл Караваєва з флангу.

Після цього "Динамо" мало непоганий відрізок, контролювало гру, але втілити перевагу в гостороту не зуміло. Туран, відчувши дизбаланс, виправив ситуацію замінами. Вихід молодих і свіжих Мейрелліша та Ізакі знову зробив атаки "гірників" швидкими та небезпечними.

"Динамо" намагалося врятувати матч, але їхні дії попререду мали хаотичний та неорганізований арактер. Сподівання були на випадок або індивідуальну майстерність когсь із гравців. Але цього не сталося.

Натомість "Шахтар" забив третій гол вже в компенсований час і закрив гру.

Перервана рекордна серія "Динамо"

Це перша поразка "Динамо" в УПЛ за останні півтора року. До цього кияни не поступалися 42 матчі поспіль - 27 перемог і 15 нічиїх.

Востаннє підопічні Шовковського програвали ще у травні 2024 року, встановивши власний клубний рекорд, який перевершив показник сезону 2014-2015 років (38 матчів без поразок).

Цікаво, що абсолютний рекорд ліги все ж залишається за "Шахтарем", який у 2000-2002 роках не програвав 55 матчів поспіль.

Турнірне становище

"Шахтар" після перемоги набрав 24 очки та зміцнив своє лідерство. "Динамо" залишилось з 20-ма балами.

Поки кияни йдуть у таблиці другими, але вже завтра їх можуть випередити ЛНЗ та "Полісся", якщо вдало проведуть свої матчі.