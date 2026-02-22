ua en ru
"Шахтар" із хет-триком джокера розгромно переміг у Львові: перша невдача іспанського тренера "Карпат"

Неділя 22 лютого 2026 17:40
UA EN RU
"Шахтар" із хет-триком джокера розгромно переміг у Львові: перша невдача іспанського тренера "Карпат" Лассіна Траоре (фото: ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Донецький "Шахтар" у рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги проводив номінально домашній поєдинок у Львові проти місцевих "Карпат". Матч завершився розгромною перемогою "гірників".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Читайте також: Опальний Гуцуляк приніс перемогу "Поліссю" у першому матчі року

УПЛ, 17-й тур

"Шахтар" – "Карпати" – 3:0

Голи: Траоре, 67, 71, 82

Штиль у першому таймі

Старт поєдинку не вразив глядачів високими швидкостями. "Гірники" звично контролювали м'яч, проте їхні позиційні атаки розбивалися об насичену оборону львів'ян, які проводили свій перший офіційний матч під керівництвом іспанського наставника Франсіско Фернандеса.

"Шахтарю" бракувало гостроти – флангові подачі не знаходили адресатів, тож донеччанам довелося покладатися на удари з дистанції. Найбільш активним у цьому був Назарина, але його перша спроба пройшла вище воріт, а з другою впевнено впорався кіпер господарів Домчак.

Після перерви "Карпати" спробували перехопити ініціативу. Господарі ледь не шокували фаворита після ауту від Сича: м'яч відлетів до Костенка, але той з убивчої дистанції не зміг поцілити у площину.

Джокер Траоре

Ключовим фактором успіху стали кадрові рішення Арди Турана. Тренерський штаб випустив на поле свіжі сили, що миттєво дало результат. Головним героєм вечора став Траоре, який за короткий проміжок часу тричі розписався у воротах львів'ян.

Рахунок було відкрито після навісу Аллісона – Траоре перестрибнув захисника Бабогло та головою відправив м'яч у сітку. Невдовзі той самий дует організував друге взяття воріт. Аллісон знову асистував, а буркінійський форвард "прошив" верхній кут потужним пострілом.

Остаточне приниження "Карпат" відбулося після грубої помилки Сича. Ізакі перехопив м'яч і вивів Траоре на порожні ворота – нападник спокійно оформив хет-трик.

Двовладдя на вершині

Переконливий тріумф дозволив "Шахтарю" набрати 38 залікових пунктів. Донеччани продовжують ділити першу сходинку з черкаським ЛНЗ, який залишається головною сенсацією поточного сезону. "Карпати" ж після поразки з 19-ма очками залишаються на 10-й позиції.

Раніше ми писали, що "Карпати" перед матчем з "Шахтарем" підсилися екс-гравцем "Реал Сосьєдада".

