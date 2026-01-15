ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Шахтар" розпочав підготовку до УПЛ та Ліги конференцій: нові імена на зборах у Туреччині

Четвер 15 січня 2026 14:15
UA EN RU
"Шахтар" розпочав підготовку до УПЛ та Ліги конференцій: нові імена на зборах у Туреччині Фото: "Шахтар" вийшов з відпустки (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Футболісти донецького "Шахтаря" вийшли з відпустки та приступили до підготовки до другої частини сезону. Зимовий тренувальний збір "гірників" стартував у турецькій Антальї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Хто поїхав у Анталью

Протягом найближчого місяця команда Арди Турана готуватиметься до продовження боротьби в чемпіонаті України, а також до матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Тренерський штаб "Шахтаря" взяв на збори 32 футболістів, серед яких – як досвідчені гравці, так і молодь.

Склад "Шахтаря" на зборах:

Воротарі:

Кіріл Фесюн, Дмитро Різник, Ростислав Баглай, Денис Твардовський, Владислав Чимпоєш

Захисники:

Дієго Арройо, Марлон Сантос, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар'ян Фарина.

Півзахисники:

Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Мар'ян Швед, Педріньйо, Невертон, Ізакі, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Лукас Феррейра, Проспер Обах

Нападники:

Лассіна Траоре, Егіналду, Кауан Еліас, Лука Мейрелліш

&quot;Шахтар&quot; розпочав підготовку до УПЛ та Ліги конференцій: нові імена на зборах у Туреччині

У межах підготовки до відновлення сезону "помаранчево-чорні" проведуть серію товариських поєдинків. Дати контрольних матчів і імена суперників клуб оголосить пізніше.

Турнірні завдання "Шахтаря"

Після 16-ти турів української Прем'єр-ліги "Шахтар" посідає друге місце в турнірній таблиці, маючи 35 очок та поступаючись черкаському ЛНЗ за додатковими показниками.

Перший офіційний матч у 2026 році донецький клуб проведе проти львівських "Карпат" у 17-му турі УПЛ. Його базова дата – 21 лютого.

"Гірники" також пробилися до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Свого наступного суперника вони дізнаються під час жеребкування, яке заплановане на 27 лютого. Відновлять боротьбу в турнірі донецькі футболісти матчами 12 та 19 березня.

Раніше Олексій Гуцуляк зробив заяву про відсторонення від "Полісся".

Також ми повідомляли, що львівські "Карпати" призначили головним тренером іспанського фахівця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол УПЛ Шахтар
Новини
Мінцифри отримало тимчасового керівника замість Федорова: хто він
Мінцифри отримало тимчасового керівника замість Федорова: хто він
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП