ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Шахтер" начал подготовку к УПЛ и Лиге конференций: новые имена на сборах в Турции

Четверг 15 января 2026 14:15
UA EN RU
"Шахтер" начал подготовку к УПЛ и Лиге конференций: новые имена на сборах в Турции Фото: "Шахтер" вышел из отпуска (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Футболисты донецкого "Шахтера" вышли из отпуска и приступили к подготовке ко второй части сезона. Зимний тренировочный сбор "горняков" стартовал в турецкой Анталье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Кто поехал в Анталью

В течение ближайшего месяца команда Арды Турана будет готовиться к продолжению борьбы в чемпионате Украины, а также к матчам 1/8 финала Лиги конференций.

Тренерский штаб "Шахтера" взял на сборы 32 футболиста, среди которых - как опытные игроки, так и молодежь.

Состав "Шахтера" на сборах:

Вратари:

Кирилл Фесюн, Дмитрий Ризнык, Ростислав Баглай, Денис Твардовский, Владислав Чимпоеш

Защитники:

Диего Арройо, Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина.

Полузащитники:

Марлон Гомес, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Педриньо, Невертон, Изаки, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Лукас Феррейра, Проспер Обах

Нападающие:

Лассина Траоре, Эгиналду, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш

&quot;Шахтер&quot; начал подготовку к УПЛ и Лиге конференций: новые имена на сборах в Турции

В рамках подготовки к возобновлению сезона "оранжево-черные" проведут серию товарищеских поединков. Даты контрольных матчей и имена соперников клуб объявит позже.

Турнирные задачи "Шахтера"

После 16-ти туров украинской Премьер-лиги "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице, имея 35 очков и уступая черкасскому ЛНЗ по дополнительным показателям.

Первый официальный матч в 2026 году донецкий клуб проведет против львовских "Карпат" в 17-м туре УПЛ. Его базовая дата - 21 февраля.

"Горняки" также пробились в 1/8 финала Лиги конференций. Своего следующего соперника они узнают во время жеребьевки, которая запланирована на 27 февраля. Возобновят борьбу в турнире донецкие футболисты матчами 12 и 19 марта.

Ранее Алексей Гуцуляк сделал заявление об отстранении от "Полесья".

Также мы сообщали, что львовские "Карпаты" назначили главным тренером испанского специалиста.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол УПЛ Шахтер
Новости
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП