"Шахтар" розніс "Лех" у Лізі конференцій: вирішальний гол забили шаленим ударом через себе (відео)

Обережний старт та вимушена ротація

Початок зустрічі в Познані видався напруженим, але небагатим на гострі моменти. Команди здебільшого вели боротьбу за ініціативу в центрі поля.

Перший серйозний дзвіночок біля воріт українців пролунав після удару Жоеля Перейри - м'яч пройшов за лічені сантиметри від стійки.

"Шахтар" відповів випадом Кауана Еліаса, чий постріл з межі штрафного майданчика зумів відбити голкіпер господарів.

На 27-й хвилині тренерський штаб донеччан був змушений провести заміну, Дмитро Криськів отримав пошкодження, поступившись місцем Марлону Гомесу.

Саме цей вихід став ключовим. На 36-й хвилині Еліас асистував Гомесу, і той відкрив рахунок у матчі.

Бразильський акцент та ефектна крапка

Друга половина гри розпочалася для підопічних Турана максимально вдало.

Вже на 48-й хвилині Невертон скористався метушнею та рикошетом у карному майданчику поляків, подвоївши перевагу гостей.

Незважаючи на контроль гри з боку "гірників", "Лех" зміг реалізувати чи не єдину свою нагоду.

На 70-й хвилині Ісхак скористався певною розслабленістю захисту українського клубу і скоротив відставання. Це був перший удар у площину воріт Різника за весь поєдинок.

Проте останнє слово було за "Шахтарем". На 85-й хвилині Ісаке Сілва створив справжній шедевр.

Після чергового відскоку він підбив м'яч головою і ефектним ударом через себе ("ножицями") спрямував снаряд точно в кут воріт Мрозека.

Перспективи матчу-відповіді

Перемога 3:1 забезпечує донеччанам комфортну перевагу перед другою зустріччю.

Номінально домашній поєдинок для "Шахтаря" заплановано на 19 березня.

Переможець цієї пари отримає путівку до 1/4 фіналу третього за престижністю єврокубка.