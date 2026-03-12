RU

"Шахтер" разнес "Лех" в Лиге конференций: решающий гол забили бешеным ударом через себя (видео)

21:47 12.03.2026 Чт
2 мин
Игрок "Шахтера" приберег настоящий сюрприз на последние минуты: это стоит увидеть собственными глазами
aimg Екатерина Урсатий
ФК "Шахтер" (фото: Getty Images)

Донецкий "Шахтер" сделал весомый шаг к четвертьфиналу Лиги конференций. В первом поединке 1/8 финала "горняки" на выезде переиграли польский "Лех" со счетом 3:1.

Осторожный старт и вынужденная ротация

Начало встречи в Познани выдалось напряженным, но небогатым на острые моменты. Команды в основном вели борьбу за инициативу в центре поля.

Первый серьезный звоночек у ворот украинцев прозвучал после удара Жоэля Перейры - мяч прошел в считанных сантиметрах от стойки.

"Шахтер" ответил выпадом Кауана Элиаса, чей выстрел с границы штрафной площадки сумел отбить голкипер хозяев.

На 27-й минуте тренерский штаб дончан был вынужден провести замену, Дмитрий Крыськив получил повреждение, уступив место Марлону Гомесу.

Именно этот выход стал ключевым. На 36-й минуте Элиас ассистировал Гомесу, и тот открыл счет в матче.

Бразильский акцент и эффектная точка

Вторая половина игры началась для подопечных Турана максимально удачно.

Уже на 48-й минуте Невертон воспользовался суматохой и рикошетом в штрафной поляков, удвоив преимущество гостей.

Несмотря на контроль игры со стороны "горняков", "Лех" смог реализовать едва ли не единственную свою возможность.

На 70-й минуте Исхак воспользовался определенной расслабленностью защиты украинского клуба и сократил отставание. Это был первый удар в створ ворот Ризныка за весь поединок.

Однако последнее слово было за "Шахтером". На 85-й минуте Исаке Силва сотворил настоящий шедевр.

После очередного отскока он подбил мяч головой и эффектным ударом через себя ("ножницами") направил снаряд точно в угол ворот Мрозека.

Перспективы ответного матча

Победа 3:1 обеспечивает дончанам комфортное преимущество перед второй встречей.

Номинально домашний поединок для "Шахтера" запланирован на 19 марта.

Победитель этой пары получит путевку в 1/4 финала третьего по престижности еврокубка.

Ранее мы сообщили, что экс-футболист сборной Украины, который играл с Месси, официально завершил карьеру.

