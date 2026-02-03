UA

"Шахтар" у першому матчі року поступився команді четвертої ліги (відео)

Туран та його підопічні розпочали рік з поразки (фото: facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Андрій Костенко

Донецький "Шахтар" розпочав новий футбольний рік товариським поєдинком на зимових зборах у Туреччині. Команда Арди Турана поступилася представнику німецької регіональної ліги "Зонненгофу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Як пройшов матч

Старт зустрічі для "гірників" виявився невдалим. Уже на другій хвилині гравець суперників скористався помилкою Миколи Матвієнка та відкрив рахунок.

Німці діяли організовано й могли подвоїти перевагу ще до перерви, однак оборона донеччан зуміла ліквідувати загрозу. В атаці ж український клуб виглядав не надто переконливо й до перерви відігратися не зміг.

На другий тайм Арда Туран випустив практично інший склад, давши шанс резервістам і новачкам. Зокрема, на полі з'явився екс-вінгер ЛНЗ Проспер Обах. Саме він заробив пенальті, який упевнено реалізував Педріньйо.

У другому таймі "Зонненгоф" майже не створював моментів, однак знайшов свій шанс. На 89-й хвилині Аліссон припустився грубої помилки в захисті, після чого німці забили переможний м'яч.

У підсумку "гірники" розпочали 2026 рік із прикрої поразки – 1:2.

Підготовка триває

Матч проти німецького клубу став першим для "Шахтаря" на зимових зборах у Туреччині.

Попереду на донеччан чекають нові спаринги, у яких тренерський штаб продовжить перегляд складу та награвання комбінацій перед відновленням сезону. Наступний з них заплановано на 5 лютого – суперником буде латвійська "Рига".

