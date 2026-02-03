"Шахтар" у першому матчі року поступився команді четвертої ліги (відео)

Як пройшов матч

Старт зустрічі для "гірників" виявився невдалим. Уже на другій хвилині гравець суперників скористався помилкою Миколи Матвієнка та відкрив рахунок.

Німці діяли організовано й могли подвоїти перевагу ще до перерви, однак оборона донеччан зуміла ліквідувати загрозу. В атаці ж український клуб виглядав не надто переконливо й до перерви відігратися не зміг.

На другий тайм Арда Туран випустив практично інший склад, давши шанс резервістам і новачкам. Зокрема, на полі з'явився екс-вінгер ЛНЗ Проспер Обах. Саме він заробив пенальті, який упевнено реалізував Педріньйо.

У другому таймі "Зонненгоф" майже не створював моментів, однак знайшов свій шанс. На 89-й хвилині Аліссон припустився грубої помилки в захисті, після чого німці забили переможний м'яч.

У підсумку "гірники" розпочали 2026 рік із прикрої поразки – 1:2.

Підготовка триває

Матч проти німецького клубу став першим для "Шахтаря" на зимових зборах у Туреччині.

Попереду на донеччан чекають нові спаринги, у яких тренерський штаб продовжить перегляд складу та награвання комбінацій перед відновленням сезону. Наступний з них заплановано на 5 лютого – суперником буде латвійська "Рига".